Manchester United: Weghorst surnommé "bobo" dans le vestiaire après son clash avec Messi

En quart de finale de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi s’est fendu d’une sortie devenue mythique à l’encontre de Wout Weghorst en lâchant un "Qué miras, bobo ?" ("Qu'est-ce que tu regardes, idiot?"). Comme le rapporte le média catalan Sport, les propos de l'attaquant parisien ont visiblement inspiré son compatriote Lisandro Martinez, coéquipier de Weghorst à Manchester United.

Avec un coéquipier comme Lisandro Martinez, Wout Weghorst n’est pas près d’oublier la désormais célébrissime sortie de Lionel Messi à son encontre. En quart de finale du dernier Mondial, le septuple Ballon d’or, alors en pleine interview, avait haussé le ton après la victoire de l'Argentine contre les Pays-Bas (2-2, 4 tab à 3) en prenant l’attaquant néerlandais à partie.

"Qué miras, bobo? Andá para allá!", l'entendait-on dire de façon véhémente en direction de Weghorst, hors du champ de la caméra. Traduction: "Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!"

Deux mois après cet épisode, Sport révèle que Lisandro Martinez, titulaire avec l’Albiceleste contre les Pays-Bas lors du quart de finale du Mondial et désormais coéquipier de Weghorst depuis la signature de ce dernier à Manchester United en janvier, a choisi de surnommer l’attaquant néerlandais… "bobo" ("idiot"). Et Weghorst l'a visiblement accepté avec le sourire.

Messi: "Je n’aime pas ce que j’ai fait"

Dans une interview accordée à la radio argentine Urbana Play il y a une dizaine de jours, Messi confiait par ailleurs qu’il regrettait cette sortie véhémente. "Je n’aime pas ce que j’ai fait. Il y avait beaucoup de tension. C’est sorti naturellement. Il s’était passé beaucoup de choses avec ce joueur et deux autres pendant le match. C’est sorti naturellement. Je n’aime pas cette image.”

La phrase prononcée par Messi à l’encontre de Weghorst a depuis été largement détournée… et monétisée. L’énervement de Messi s'est mué en phénomène de mode dans son pays, avec des T-shirts, mugs et autres casquettes lancés sur le marché en quelques jours. Et on peut visiblement compter sur Lisandro Martinez pour entretenir le mythe.