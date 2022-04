(VIDEO) Ligue Europa: un bon résultat mais des regrets pour l'OL contre West Ham

En supériorité numérique pendant une mi-temps, l'OL a dû se contenter d'un nul ce jeudi face à West Ham (1-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa. Ndombele a répondu à l'ouverture du score de Bowen.

Il y aura des regrets, forcément. Même si le résultat reste bon. A onze contre dix pendant une mi-temps, l’OL a buté sur West Ham ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa (1-1). Avec la fin de la règle du but à l’extérieur, le suspense est total avant le match retour au Groupama Stadium (14 avril). Il ne faudra pas trop ressasser ce but bêtement encaissé au retour des vestiaires. Il faudra aussi gagner en efficacité pour rejoindre le dernier carré. Pour rappel, le vainqueur affrontera Francfort ou le FC Barcelone, qui se sont également quittés sur un nul en Allemagne (1-1).

Au stade olympique de Londres, Lyon se présente ambitieux. Avec en tête ces mots de Peter Bosz : "Nous sommes là pour gagner et non pas pour attendre de faire un bon résultat à la maison. La situation en championnat est de plus en plus difficile mais je ne pense pas à cela." Pour déstabiliser l’actuel sixième de Premier League, le neuvième de Ligue 1 mise sur son habituel 4-2-3-1 avec Malo Gusto et Houssem Aouar préférés à Leo Dubois et Karl Toko Ekambi au coup d'envoi. Le début de match est convaincant. Sérieux et appliqués, les Gones mettent le pied sur le ballon, mais les Hammers se montrent piquants en contre. Saïd Benrahma oblige Anthony Lopes à une belle parade (16e). Tanguy Ndombele lui répond d’une mine de loin (27e). Mais cette rencontre bascule sur une grossière erreur au bout du temps additionnel de la première période.

La double erreur de Gusto et Boateng

En retard, Aaron Cresswell accroche par le bras Moussa Dembélé, lancé vers le but. Aucune hésitation pour l’arbitre, qui sort le carton rouge (45e+3). Un déclic pour l’OL ? Pas du tout. Au lieu de forcer le verrou anglais, Lyon se sabote sur un improbable enchaînement d’erreurs : une relance totalement manquée de Malo Gusto, un contrôle raté par Jérôme Boateng et voilà comment Jarrod Bowen vient ouvrir le score sur une frappe contrée par le défenseur allemand (52e). Une surprise vu le scénario du match et une sacrée gifle pour Lyon. C’est le moment choisi par Bosz pour lancer Toko Ekambi, remis du coronavirus, et son dynamiteur Tetê. Quatre jours après avoir marqué pour ses grands débuts sous le maillot lyonnais, l'ailier brésilien fait à nouveau la différence. Avec lui, l’OL a peut-être réussi un très gros coup sur le marché des transferts.

A peine entré, l’ancien du Shakhtar Donetsk devient un poison pour la défense adverse. C’est sur un de ses centres rasants que Ndombele surgit pour égaliser, après un ballon renvoyé difficilement par Areola (66e). Une bouffée d'oxygène pour les visiteurs. A 1-1 et en infériorité numérique, West Ham ne fait plus grand-chose. Mais il manque un brin de justesse et de folie aux Gones pour enflammer cette fin de match. Il devront se contenter de ce résultat. L'esprit sans doute déjà tourné vers la déplacement à Strasbourg dimanche en Ligue 1. Avant de retrouver West Ham dans une semaine.