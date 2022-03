Cup: Chelsea critiqué par le gouvernement britannique et Middlesbrough

Censé disputer un quart de finale de FA Cup ce samedi à Middlesbrough, Chelsea a fait une demande ayant agacé le gouvernement britannique. Interdit de vendre des places à ses supporters, le troisième de Premier League a demandé à ce que cette rencontre, jouée chez le club de deuxième division, soit disputée à huis clos.

Les relations entre le gouvernement britannique et Chelsea restent tendues. À cause de ses liens avec le président de la Russie Vladimir Poutine, le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, a été fermement sanctionné. Dans sa chute, l’oligarque est en train d’enfoncer le troisième de Premier League.

Parmi les sanctions prononcées, Chelsea n’a plus le droit de vendre des places à ses supporters. Dans ce sens, les Anglais ont demandé au conseil d’administration de la FA "d’ordonner que le match (à Middlesbrough, ce samedi à 18h15) se joue à huis clos pour des questions d’intégrité sportive." Une initiative peu appréciée par le gouvernement.

Comme rapporté par la presse anglaise, une source haut placée estimé que la demande des Blues est indécente, vu leur situation: "Cette déclaration menaçant Middlesbrough et le reste de la ligue de football montre qu’ils ne semblent pas comprendre la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent, étant détenus par une entité qui a été sanctionnée en raison de ses liens avec une personne responsable d’actes épouvantables en Ukraine."

Le communiqué cinglant de Middlesbrough

Le gouvernement n’est pas la seule partie à avoir réagi. Principalement concerné par cette demande de Chelsea, Middlesbrough ne compte pas laisser leur futur adversaire obtenir gain de cause: "Suggérer en conséquence que le MFC et nos supporters devraient être pénalisés est non seulement grossièrement injuste, mais sans aucun fondement."

La formation de deuxième division anglaise recommande également aux dirigeants de se faire petit: "Etant donné les raisons de ces sanctions, il est extrêmement ironique que Chelsea cherche à invoquer "l’intégrité" sportive pour justifier le fait que le match se joue à huis clos."

Dans le même temps, le groupe de fans Chelsea Supporters’ Trust explique qu’ils n’ont pas à subir les dégâts causés par d’Abramovich: "Le CST a clairement fait savoir au gouvernement et au ministre des Sports que les supporters doivent pouvoir assister aux matchs de leur équipe. Nous demandons instamment au gouvernement de modifier la licence et de permettre aux supporters d’obtenir des billets."