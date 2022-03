Chelsea: "Tant que nous avons des maillots...", Tuchel s'exprime sur les restrictions de déplacement

Interrogé sur les contraintes de déplacement de Chelsea liées aux sanctions contre Roman Abramovich, Thomas Tuchel estime que les Blues ne doivent pas s'en servir d'excuses avant leur 8e de finale retour à Lille en Ligue des champions (sur RMC Sport).

Thomas Tuchel reste droit dans ses bottes. En conférence de presse à la veille du déplacement à Lille (à suivre sur RMC Sport 1), le coach des Blues s'est exprimé sur les contraintes de déplacement dont fait faire face les champions d'Europe. En pleine incertitude depuis la vente à venir du club par Roman Abramovich, le club londonien doit calculer le moindre centime dépensé, surtout lors des déplacements.

"Nous devons faire avec. Il y a des choses à discuter, comme la façon d'arriver aux matchs. Des choses dont on s'occupe normalement, mais maintenant nous devons nous serrer les coudes, donner nos opinions, et ensuite nous devons trouver des solutions. Il y a des sujets dont nous ne discutons pas habituellement, mais maintenant nous le ferons", a confié l'entraîneur allemand.

Plus difficile d'organiser un déplacement en Angleterre

Thomas Tuchel estime néanmoins que son équipe peut se contenter du minimum. "Nous avons un schéma pour aller à Lille. Il n'y aura pas d'excuses. C'est déjà plus difficile d'organiser les choses de la meilleure façon possible pour la FA Cup, mais nous allons faire avec. Il y a des restrictions que nous devons traiter, avec combien de membres du staff pouvons-nous venir, combien de chambres d'hôtels? Ce n'est pas une question de luxe ou de bling-bling, c'est juste une question de sport professionnel. Tant que nous sommes entre guillemets "en vie", que nous avons des maillots, nous serons compétitifs et nous nous battrons pour gagner."

Dimanche, l'ancien coach du PSG avait plaisanté en affirmant qu'il était prêt à "conduire un minibus" pour les déplacements de l'équipe, si nécessaire. Parmi les restrictions imposées par le gouvernement britannique au club, qui limitent notamment ses revenus, figure une limite de 24.000 euros pour organiser les déplacements de l'équipe lorsqu'elle joue à l'extérieur.