Cup: Manchester United s’en sort, exploit de Grimsby

Trois jours après son sacre en Coupe de la Ligue, Manchester United a montré qu'il avait encore de l'appétit en renversant West Ham (3-1) en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre, alors que Grimsby (D4) a réalisé un exploit à Southampton (2-1).

Après avoir montré le trophée de la League Cup à Old Trafford avant le match, les Red Devils ont mis du temps à rentrer dans leur match, malgré, ou à cause, des six changements effectués par Erik Ten Hag. Sans Lisandro Martinez, Raphaël Varane, Casemiro ou Marcus Rashford au coup d'envoi, le Néerlandais a pu mesurer qu'il faudra muscler le banc de Manchester United cet été.

David De Gea, fidèle au poste, s'était illustré en remportant un face-à-face avec Michail Antonio (23e) mais il n'a rien pu faire sur la frappe puissante de Saïd Benrahma alors que ses défenseurs s'étaient presque arrêtés de jouer pour réclamer une touche (0-1, 54e). Ce but a eu le mérite de vraiment réveiller Manchester qui a égalisé sur une tête contre son camp de Nayef Aguerd sur corner (1-1, 77e).

Les Red Devils ont trouvé les ressources pour faire la différence à la dernière minute par Alejandro Garnacho (2-1, 90e) et Fred (3-1, 90e+5) et ils peuvent continuer à rêver à d'autres trophées. Pour cela, il faudra toutefois passer l'obstacle Fulham, actuellement 7e de Premier League, qui viendra à Old Trafford pour les quarts, le 18 ou 19 mars.

Retrouvailles Guardiola-Kompany en quarts

La magie de la coupe a bien opéré pour le Petit Poucet, Grimsby Town, club de League Two (D4) qui est allé battre la lanterne rouge de Premier League, Southampton, chez elle (2-1). Grimsby a pris l'avantage grâce à deux penalties, à la 45e et la 49e, transformés par l'Irlandais Gavan Golohan. Soutenus par 4.000 spectateurs qui avaient traversé l'Angleterre, armés de leurs haddocks gonflables emblématiques, les Mariners ont tenu le coup après la réduction du score de l'ancien marseillais Dujan Caleta-Car (1-2, 65e).

Grimsby va disputer les quarts de finale de la Cup, chez un autre pensionnaire de l'élite situé dans le sud de l'Angleterre, Brighton, pour la première fois depuis 1939, année où ils avaient été battus sèchement en demi-finale par Wolverhampton (5-0). L'autre surprise de la soirée a été la défaite de Tottenham, 5e de Premier League, à Sheffield United (1-0).

Deuxième de Championship, Sheffield n'est cependant pas un "petit" club, mais les Spurs, avec un Harry Kane qui n'est rentré que peu après l'heure de jeu, ont été bien décevants, cédant en fin de match sur un but d'Iliman Ndiaye (1-0 79e). Sheffield affrontera un autre club de D2 qui a fait tomber une D1, puisque le tirage au sort a désigné Blackburn, tombeur de Leicester chez lui (2-1), mardi, comme adversaire en quart.

Dans le dernier match, Burnley, leader de Championship et très bien parti pour retrouver l'élite un an après l'avoir quittée, a petitement gagné (1-0) contre Fleetwood (D3) pourtant réduit à dix juste avant la pause. Le tirage au sort n'a pas été tendre pour les Clarets, puisqu'ils devront faire un déplacement assez court pour défier Manchester City, dans un match qui marquera les retrouvailles entre Pep Guardiola et son ancien capitaine Vincent Kompany, à la tête de Burnley.

Mardi 28 février:

Stoke City (D2) - Brighton 0-1

Leicester - Blackburn (D2) 1-2

Leeds - Fulham 2-0

Bristol City (D2) - Manchester City 0-3

Mercredi 1er mars:

Southampton - Grimsby Town (D4) 1-2

Burnley (D2) - Fleetwood (D3) 1-0

Manchester United - West Ham 3-1

Sheffield United (D2) - Tottenham 1-0