Manchester City: Guardiola ne connaissait pas la dernière recrue avant de l’acheter

Pep Guardiola s'est livré à une petite confession au sujet de Maximo Perrone en marge de la qualification de Manchester City pour les quarts de finale la FA Cup (Coupe d'Angleterre). L'entraîneur des Skyblues a confirmé qu'il n'avait jamais entendu parler du milieu argentin avant de le recruter lors du mercato hivernal.

Toujours à la lutte pour le titre en Premier League, Manchester City a habitué ses supporters à un recrutement spectaculaire ces dernières années. Mais si des stars comme Erling Haaland ont rejoint l'équipe cette saison, Pep Guardiola a aussi déniché quelques joueurs prometteurs comme le jeune Maximo Perrone. Enfin presque.

En marge de la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la FA Cup, l'entraîneur des Skyblues a concédé qu'il ne connaissait pas le milieu argentin avant de le recruter: "J'avais vu des vidéos et des reportages sur lui, mais honnêtement, je ne le connaissais pas et ses nouveaux coéquipiers non plus, a reconnu le technicien face à la presse. Je l'ai vu lors des premiers entraînements et j'ai dit 'wow', comme il se déplace bien."

>> Toutes les infos du mercato en direct

Découvert par celui qui a conseillé Gabriel Jesus et Alvarez

A défaut d'avoir identifier lui-même le potentiel de Maximo Perrone, Pep Guardiola a confirmé qu'il avait fait confiance au recruteur du club anglais en Amérique du Sud, un vrai dénicheur de talents selon Pep Guardiola.

Le joueur ayant été acheté au Velez Sarsfield pour près de 11 millions d'euros, le pari Perrone ne consitue pas non plus un énorme investissement pour une équipe comme Manchester City. "Il est venu sur la recommandation de Joan Patsy, notre consultant en Amérique du Sud, a encore indiqué l'entraîneur de l'actuel deuxième de Premier League. Il avait déjà suggéré le recrutement de Gabriel Jesus et Julian Alvarez."

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Recruté à Palmeiras en janvier 2017, Gabriel Jesus a passé plus de cinq ans à Manchester City et y a marqué 95 buts en 236 rencontres. Arrivé l'été dernier pour être la doublure de Erling Haaland, Julian Alvarez a impressionné le staff anglais et a ensuite été sacré champion du monde avec l'Argentine. On comprend mieux pourquoi Pep Guardiola a accepté de recruter Maximo Perrone sans vraiment le connaître.

Guardiola déjà charmé par Perrone

Pour le moment barré dans l'entrejeu par plusieurs cadres comme Rodri, Kevin de Bruyne ou encore Bernardo Silva et Ilkay Gundogan, il pourrait gagner du temps jeu en cas de départ de l'un des milieux de City. Pour le moment, celui qui a surpris Pep Guardiola s'est contenté de deux bouts de match depuis son arrivé. Et quelques entraînements réussis.

"C'est un footballeur qui est plus rapide avec sa tête qu'avec ses jambes. Je pense qu'il va grandir avec nous en ce qui concerne le rythme et le physique, a enfin estimé le technicien catalan de Manchester City au sujet de son nouveau protégé. Parfois, nous recherchons des joueurs pour jouer dans la position où les espaces sont plus petits. Il est bon, vraiment très bon."