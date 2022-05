Liverpool: l'improbable coup de gueule de Klopp sur le nombre de médailles après la finale de FA Cup

Vainqueur de la FA Cup samedi contre Chelsea, Jürgen Klopp a savouré le deuxième trophée de la saison de Liverpool, même s'il semblait déçu par le nombre de médailles distribuées lors de la cérémonie protocolaire.

Jürgen Klopp et Liverpool ont eu très peu de temps pour célébrer leur victoire en FA Cup après un beau duel contre Chelsea. Après le nul de Manchester City à West Ham (2-2), les Reds ont l'occasion de se rapprocher des Citizens en cas de victoire face à Southampton mardi (20h45 sur RMC Sport 1). Présent en conférence de presse lundi, le coach allemand est longuement revenu sur l'acquision du deuxième trophée de la saison. Il s'est d'ailleurs plaint... du nombre de médailles distribuées. "Je n'arrive à croire qu'il y ait des restrictions sur les médailles. La FA, s'il vous plaît, envoyez plus de médailles! L'équipe s'agrandit mais le nombre (de breloques) reste le même", a glissé Jürgen Klopp.

Liverpool croit toujours au quadruplé

Samedi, les Reds ont fait durer le suspense jusqu'à la séance des tirs au but pour battre Chelsea et s'adjuger sa 8e Coupe d'Angleterre de son histoire. Vainqueur de la League Cup et qualifié pour la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 28 mai, Liverpool peut toujours croire à un incroyable quadruplé, d'autant que Manchester City a perdu des points ce week-end face à West Ham.

En cas de victoire face aux Saints, les Reds reviendraient à un point des Citizens avant une dernière journée qui s'annonce explosive. Dimanche à 17 heures, Manchester City reçoit Aston Villa, tandis que Liverpool accueille Wolverhampton.