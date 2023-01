Manchester City-Arsenal: "Si le Barça m’appelle, même pour être adjoint, j’y vais!", lâche Guardiola en parlant d'Arteta

Le quatrième tour de la FA Cup verra s'affronter ce vendredi (21h) les Skyblues de Pep Guardiola et les Gunners de Mikel Arteta. Avant ce choc, le Catalan a raconté l'amour de son ancien adjoint pour son club d'Arsenal. Et en profite pour glisser une allusion au Barça.

Il est l’un des disciples de Pep Guardiola. Au même titre que Xavi (Barcelone), Vincent Kompany (Burnley) ou encore Xabi Alonso (Bayer Leverkusen). Adjoint du Catalan pendant trois ans du côté de Manchester City entre 2016 et 2019, Mikel Arteta a pris son envol il y a trois ans en s’installant sur le banc d’Arsenal. Le voilà désormais en tête de la Premier League, avec des Gunners en quête d’un titre qui les fuit depuis la fameuse épopée des Invincibles en 2004.

"Il célébrait... sauf contre Arsenal"

Mais avant de se retrouver en championnat le 15 février, Arteta et Guardiola ont rendez-vous vendredi en 16es de finale de FA Cup (21h). Avant ce match, Guardiola a tenu à saluer le travail de son ancien "élève", tout en révélant une drôle d’anecdote à son sujet. "Tout le monde a des rêves. Et je sais que Mikel Arteta a rejoint le club dont il rêvait. Il a été supporter, il y a été capitaine, il aime le club. Je me souviens qu’ici, quand nous étions ensemble et qu’on marquait des buts, il sautait beaucoup, célébrait… sauf contre une équipe. A chaque fois qu’on marquait contre ce club, je sautais, je revenais sur le banc et il était assis comme ça. C’était contre... Arsenal", a raconté le coach des Skyblues, dans un grand sourire, ce jeudi en conférence de presse.

"A partir de ce moment-là, je me suis dit : ce gars aime Arsenal. C’est comme ça. C’est comme moi, je suis le manager (de City), mais si Barcelone m’appelle, même pour être adjoint, j’y vais, c’est mon club! Je ne suis pas du genre à obliger les gens à rester car ils ont un contrat, il faut rester avec nous. S’ils ne sont pas heureux, ils doivent partir, la vie est trop courte, surtout pour les joueurs. Il faut être dans un endroit où tu te sens bien", a poursuivi Guardiola, modeste sur le rôle qu’il a joué auprès d’Arteta dans son apprentissage du rôle de coach. "Je ne sais pas l’influence que j’ai pu avoir sur lui mais son influence sur moi a été grande et tellement importante pour que je devienne un meilleur manager", a-t-il souligné.

"C'est un gros test contre, à mon avis, la meilleure équipe au monde. J'ai hâte d'y être. Cela nous en dira beaucoup sur notre niveau actuel. (...) De toute évidence, cela ne changera rien à notre amitié, et ça ne remet pas en cause à quel point il est important dans ma vie et ma carrière. Nous voulons tous les deux gagner et défendre nos clubs de la meilleure façon possible. Cela a toujours été le cas depuis le premier jour", confiait Arteta de son côté mercredi.