Manchester City: Guardiola n'est pas très rassurant pour De Bruyne, sorti blessé

À onze jours de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, Kevin De Bruyne est sorti sur blessure en FA Cup. Il va passer des examens dimanche.

Manchester City s’inquiète pour son chef d’orchestre. Touché à la cheville droite en début de seconde période, visiblement sur un mauvais appui, Kevin De Bruyne est sorti sur blessure ce samedi lors de la demi-finale de FA Cup remportée par Chelsea face à Manchester City (1-0). Il s'est aussitôt tenu la cheville et est resté quelques instants assis sur la pelouse de Wembley, avant d’être remplacé par Phil Foden.

Des examens dimanche

"Ça n’a pas l’air bon. Il a mal. On verra. Il passera des tests demain (dimanche)", a réagi après la rencontre son entraîneur Pep Guardiola, au micro de la BBC. Pas franchement rassurant pour les Skyblues à onze jours de leur demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG (le 28 avril sur RMC Sport). Son absence serait un gros coup dur pour City. Pièce essentielle du système de Guardiola, l’international belge (29 ans) totalise huit buts et seize passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Ce n'est pas la première fois qu'il se blesse cette année. Touché aux ischio-jambiers, il avait manqué sept matchs entre janvier et février. Ses examens dimanche permettront d'en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Outre la demi-finale aller de Ligue des champions à Paris, il est d'ores et déjà incertain pour le déplacement sur le terrain d'Aston Villa mercredi en Premier League, et pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Tottenham le 25 avril.