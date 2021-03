Fekir est le 6e meilleur joueur d'Europe en 2021, selon le CIES

Le CIES a dévoilé ce lundi les meilleurs joueurs de ce début d’année selon ses propres critères de sélection, uniquement sur les matchs du championnat. Nabil Fekir est proche du sommet, mais Kylian Mbappé, entre autres, est absent.

Qu’importe l’élimination du Barça en Ligue des champions, l’année 2021 réussit plutôt bien à Lionel Messi. L’observatoire du football CIES considère l’Argentin comme le meilleur joueur du premier trimestre de l'année 2021, dans sa lettre hebdomadaire publiée cette semaine.

Ce constat est le fruit d’une "méthodologie innovante" pour comparer la performance des joueurs indépendamment de leur poste occupé sur le terrain, uniquement en championnat. L’index qui détermine la performance du joueur durant une période donnée est basé sur les statistiques compilées dans six domaines: finition, mise en danger, percussion, distribution, récupération, rigueur.

Quatre défenseurs centraux dominent la Ligue 1

"Seuls les joueurs ayant disputé au moins deux tiers des minutes pendant cette période (janvier, février, mars) ont été pris en compte", précise l’observatoire. Lionel Messi a la valeur la plus haute dans l’absolu (92,5/100) et figure donc en tête du classement établi à partir de ces critères pour l’ensemble des joueurs évoluant dans les cinq grands championnats.

Il est à noter qu’aucun joueur sélectionné dans les 26 de l’équipe de France pour la trêve internationale n’y figure, pas même Kylian Mbappé, donc. Le premier Français est bien connu des Bleus et du championnat de France, puisqu’il s’agit de Nabil Fekir (87,6), à une très belle 6e position, juste derrière Cristiano Ronaldo (89,3), et à égalité avec l’Allemand Toni Kroos. Erling Haaland est également absent de cet étrange classement.

"Pour ce qui est des autres grands championnats, les indices de performance les plus élevés ont été mesurés pour Robert Lewandowski en Bundesliga (89,5), Jorginho Frello en Premier League (89,4), Cristiano Ronaldo en Serie A (89,3) et Guillermo Maripán (86,3) en Ligue 1", écrit le CIES. Le Chilien de l'AS Monaco devance trois autres défenseurs centraux: José Fonte (84,5) du LOSC, Marquinhos du PSG (83,1), et Alexander Djiku (83,1) du RC Strasbourg.

Le top 10 du CIES

1- Lionel Messi (Barça) : 92,5

2- Robert Lewandowski (Bayern) : 89,5

3- Jorginho (Chelsea) : 89,5

4- Ruben Dias (Man City) : 89,4

5- Cristiano Ronaldo (Juventus) : 89,3

6- Nabil Fekir (Betis) : 87,6

7- Toni Kroos (Real Madrid) : 87,6

8- Andre Silva (Francfort) : 87,4

9- Lorenzo Insigne (Naples) : 87,0

10- Jadon Sancho (Dortmund) : 86,4