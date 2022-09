Affaire Hamraoui-Diallo: Aminata Diallo remise en liberté sous contrôle judiciaire

Aminata Diallo, qui avait été incarcérée provisoirement après sa mise en examen, a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Hamraoui.

Incarcérée provisoirement après sa mise en examen dans l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui, Aminata Diallo a été remise en liberté ce mercredi et placée sous contrôle judiciaire, selon des sources concordantes à BFMTV. Une décision qui survient après une audition devant le juge des libertés et de la détention.

>> Toutes les informations sur l'affaire Hamraoui-Diallo dans notre live RMC Sport

À l'annonce de la mise en examen pour "association de malfaiteurs" et "violences aggravées", Aminata Diallo avait demandé un "débat différé" devant le juge des libertés et de la détention pour contester son incarcération. Le parquet de Versailles avait requis un placement en détention provisoire.

Une conférence de presse prévue

Dans cette affaire, quatre autres suspects ont été mis en examen. Deux ont été incarcérés, les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Selon le parquet de Versailles, ces individus ont mis en cause Aminata Diallo, en la désignant comme "commanditaire des violences, pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors de compétitions à venir". Parmi ces quatre hommes, "trois reconnaissent leur présence sur les lieux et indiquent connaître le motif de leur recrutement et de leur présence. Le quatrième homme reconnaît quant à lui avoir porté des coups à la victime", précise le parquet.

Une conférence de presse des avocats d'Aminata Diallo est prévue ce jeudi 22 septembre.