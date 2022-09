Affaire Hamraoui-Diallo: la mère de Mbappé explique ses liens avec Diallo

Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, reconnaît avoir échangé avec Aminata Diallo, milieu de terrain du PSG suspectée d’avoir commandité l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui et d’avoir fomenté un complot pour obtenir une prolongation au PSG.

Le clan Mbappé cité dans l’affaire Hamraoui-Diallo. Dans l'article du Parisien sur les manœuvres que Diallo et son agent officieux Cesar M. sont suspectés d’avoir mis en oeuvre pour obtenir une prolongation de contrat au PSG, les noms de Kylian Mbappé et de ses proches apparaissent. Sa mère a d’ailleurs confirmé avoir rencontré la joueuse. Celle-ci avait posé avec l’attaquant du PSG sur les réseaux sociaux le 18 novembre 2021, en marge de la présentation de la bande dessinée "Je m’appelle Kylian", huit jours après son placement en garde à vue ayant suivi l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui. Elle était ressortie libre sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. Depuis, l’enquête a avancé et suspecte Diallo de bien être la commanditaire de l’agression de Hamraoui, à qui elle voue une haine profonde.

C’est dans un autre volet de l’affaire que le rapprochement entre Diallo et Mbappé est évoqué. Il concerne le complot que Diallo et Cesar M. sont suspectés d’avoir mené pour obtenir une prolongation de contrat au PSG. Le duo se serait ainsi vanté d’une proximité avec le clan Mbappé au point de "sembler se sentir intouchables", selon les enquêteurs. L’origine de ce rapprochement remonterait aux semaines qui avaient suivi la garde à vue de la joueuse, le 10 novembre. Un ancien journaliste de L’Equipe, proche du clan Mbappé et originaire de Grenoble comme Diallo, aurait servi de lien.

Contactée par Le Parisien, Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé reconnait avoir rencontré la joueuse dans le cadre d’un projet de documentaire consacré à l’affaire Hamraoui que comptait développer une boîte de production américaine en collaboration avec Zebra Valley, la société dont Kylian est le propriétaire. "Nous nous sommes vus à trois reprises, détaille-t-elle. Une première fois en novembre à Paris lors d’une soirée de présentation de la bande dessinée sur la vie de Kylian (comme en atteste la photo évoquée plus haut, ndlr), puis à Dubaï au cours des vacances de Noël et une troisième fois au Parc des Princes lors d’un match de Ligue des champions."

Le mère de Mbappé reconnaît avoir "évoqué le sujet de la prolongation de contrat de Diallo"

Une conversation interceptée entre Aminata Diallo et l’ex-journaliste proche des Mbappé aurait laissé penser aux enquêteurs que Fayza Lamari pourrait intercéder auprès des dirigeants du club en faveur de la prolongation du contrat d’Aminata Diallo. La proximité semble avoir fait souffler un vent d’optimisme auprès de Diallo et de l’ancien journaliste sur une issue heureuse pour un nouveau contrat. La mère de l’attaquant du PSG reconnaît aujourd’hui avoir "évoqué le sujet de la prolongation de contrat d’Aminata Diallo avec les dirigeants du PSG, mais de façon très informelle, désintéressée et toujours dans le contexte du projet de documentaire", assure-t-elle.

Elle promet aussi n’avoir absolument pas parlé de ce sujet avec les propriétaires du club lors de leur rencontre à Dubaï en avril dernier en pleine négociation pour une prolongation de Kylian. "Il n’a jamais été question de ce sujet lors de mon déplacement à Doha en avril dernier où j’étais concentrée sur la prolongation de contrat de mon fils", promet-elle. Zebra Valley se serait finalement retiré du projet de documentaire quelques semaines plus tard. "Quand j’ai appris que le PSG ne souhaitait pas offrir un nouveau contrat à Aminata pour des raisons probablement liées à l’affaire, j’ai pris mes distances avec elle", conclut Fayza Lamari qui n’a jamais été entendue par les enquêteurs.