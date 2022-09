Affaire Hamraoui-Diallo: le message de "paix" d'Hamraoui après son retour dans le groupe du PSG

Alors qu'elle a repris l'entraînement avec le PSG ce vendredi, Kheira Hamraoui a publié un message d'apaisement sur ses réseaux sociaux.

Kheira Hamraoui a repris l'entraînement vendredi matin avec le groupe professionnel du Paris SG féminin, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter, en publiant un long message de remerciements et d'apaisement. "Heureuse d'avoir réintégré le groupe ce matin", écrit la joueuse, violemment agressée en novembre 2021 par des individus masqués qui l'avaient notamment frappée aux jambes.



Sa coéquipière Aminata Diallo est soupçonnée par la justice d'avoir joué un rôle central dans l'organisation de ce guet-apens. Elle a été mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire.



Vers un retour en compétition après la trêve internationale ?

Dans son message sur Twitter, Hamraoui, milieu de terrain âgée de 32 ans, remercie d'abord toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien pendant la tempête médiatique qui a suivi son agression, il y a près d'un an. Elle adresse aussi "un message d'apaisement, de paix et d'amour à toutes les personnes qui m'ont insultée, dénigrée, critiquée, je ne leur en veux pas et je reste persuadée qu'ils ont été manipulés", écrit-elle. "Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines", conclut-elle, en reprenant une citation attribuée à des militants mexicains à la suite de la disparition de 43 étudiants en 2013 dans leur pays.

Gérard Prêcheur, l'entraîneur du PSG féminin, avait annoncé que le retour de Kheira Hamraoui ne pourrait pas se faire avant "début octobre", après la trêve internationale. Kheira Hamraoui était tenue à l'écart du groupe pro depuis avril après une altercation avec une coéquipière. Elle avait été "remise à disposition" de l'entraîneur la semaine dernière, à la clôture du mercato d'été. Le prochain match du PSG est prévu ce dimanche contre Le Havre, en championnat de France de D1 féminine.