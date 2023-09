Affaire Rubiales: l'UNFP apporte un "soutien inconditionnel" à Jenni Hermoso, victime d'un "machisme ordinaire"

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Union nationale des footballeurs professionnels tient à apporter son "soutien inconditionnel" à Jenni Hermoso "et à toutes les femmes victimes d'un machisme ordinaire".

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Union nationale des footballeurs professionnels s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire Luis Rubiales. Le syndicat des joueurs tient à apporter son "soutien inconditionnel" à Jenni Hermoso "et à toutes les femmes victimes d'un machisme ordinaire" qu'il faut éradiquer.

"Ton combat est mon combat. Son combat est le nôtre. Et nous en avons assez. Nous, les joueuses, sommes plus fortes, plus unies et plus déterminées que jamais. Nous exigeons des changements. Nous exigeons mieux", écrit l'UNFP.

"La discrimination est profonde"

Le syndicat souligne que l'obligation "de rendre des comptes n'est pas respectée". "La discrimination est profonde et se manifeste à tous les niveaux. Le football doit réagir et se montrer à la hauteur de ce moment critiue. Non seulement en Espagne, mais dans le monde entier", poursuit le communiqué, qui estime que "le temps est venu" pour amorcer des changements.

Apparue en tribune lors d'un match des féminines de l'Atlético quelques jours après le sacre de l'Espagne lors de la Coupe du monde, Jenni Hermoso est toujours dans l'oeil de Luis Rubiales. Dos au mur alors que ses soutiens sont de moins en moins nombreux, le président de la Fédération espagnole aurait envoyé à la Fifa une vidéo montrant l'attaquante de Pachuca rejouer la scène du baiser devant ses coéquipières pendant les célébrations du titre. Depuis le jour des faits le 20 août dernier, Rubiales a martelé que le baiser était "consenti", ce que la joueuse a démenti, dénonçant "une agression".