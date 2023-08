Baiser forcé: "Ça ne me dérange pas de mourir", clame la mère de Rubiales, toujours en grève de la faim

La mère de Luis Rubiales, Angeles Béjar, a assuré mardi être prête à "mourir" pour que justice soit faite pour son fils, en pleine tempête depuis son baiser volé à Jenni Hermoso. Elle est entrée dans sa deuxième journée d'isolement et de grève de la faim dans une église de Motril, dans le sud de l'Espagne.

En pleine grève de la faim entamée lundi matin, la mère de Luis Rubiales, Angeles Béjar, s'est exprimée auprès d'une journaliste de Telecinco depuis la porte de l'église Divina Pastora à Motril (sud de l'Espagne), où elle s'est reclue en compagnie de sa soeur.

Après vingt-quatre heures de protestation, celle-ci a déclaré ne pas avoir l'intention d'interrompre son action extrême. "Je serai ici aussi longtemps que mon corps le supportera. Je ne m'arrêterai pas tant que Jenni (Hermoso) n'aura pas dit la vérité. Cela ne me dérange pas de mourir pour la justice. Mon fils est quelqu'un de bien et ce qu'ils font est injuste." A la tête de la Fédération espagnole depuis 2018, Luis Rubiales, lâché de toute part par en Espagne, a grandi à Motril et son père a même été maire de la ville.

Béjar avait entamé sa grève de la faim lundi matin en assurant qu'elle la poursuivrait jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour cesser "la chasse inhumaine et sanglante" menée à l'encontre de son fils "qui ne mérite pas" ce qui lui arrive. Selon EFE, la mère et sa soeur ont été déclarées "en bonne santé" après avoir reçu la visite d'un médecin. Elles sont restées isolées à l'intérieur de l'église cette nuit durant les travaux de nettoyage, après avoir indiqué au prêtre de la paroisse qu'elles souhaitaient prier pour leur fils.

Au coeur d'un cyclone médiatique depuis son baiser forcé à la footballeuse Jenni Hermoso, Luis Rubiales a été suspendu trois mois par la FIFA samedi, avant d'être également lâché par sa Fédération. L'instance s'est prononcée en faveur de sa démission "immédiate" lundi soir, affirmant que son comportement "inacceptable" avait causé "un préjudice grave à l'image du football espagnol".

Ce revirement faisait suite à une menace de la FIFA d'interdire les équipes nationales espagnoles et les clubs d'élite de la compétition internationale si la Fédération espagnole refusait d'accepter sa sanction contre Rubiales. L'homme de 46 ans vit probablement ses dernières heures dans la peau de président.