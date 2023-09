Affaire Rubiales: le tribunal du sport espagnol ouvre une procédure disciplinaire contre Rubiales après le baiser forcé

Le tribunal du sport espagnol (TAD) ouvre une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales pour "faute grave". Pourtant, le TAD ne peut pas suspendre le président de la Fédération espagnole.

Comme annoncé par la Cadena Ser et l'AFP, le tribunal du sport espagnol (TAD) ouvre une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales pour "faute grave" après son baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde féminine, le 20 août dernier.

L'ouverture d'une procédure pour "faute grave" et non "très grave", comme le demandait le gouvernement espagnol, ne permet pas au Conseil supérieur des sports (CSD) de prononcer une nouvelle sanction à l'encontre de Rubiales, déjà suspendu par la FIFA pendant 90 jours à titre conservatoire. Le président de la RFEF reste suspendu par l'instance internationale dans l'attente d'une sanction définitive.

Une explication confirmée par le ministre de la Culture et du Sport espagnol Miquel Iceta en conférence de presse vendredi, se référant aux lois du sport professionnel dans le pays. Le TAD délibérait depuis lundi dernier après que le Conseil supérieur des sports, un organe gouvernemental, a déposé une plainte auprès du tribunal administratif des sports vendredi dernier pour deux "infractions très graves", un possible "abus d'autorité" et des "actes portant atteinte à la dignité ou à la bienséance sportive", demandant la suspension du président de la fédération.



"Nous continuons à penser que cette plainte a tous les fondements juridiques pour être traitée comme un délit très grave", avait expliqué lundi le secrétaire d'État aux sports et président du CSD, Victor Francos. La qualification "très grave" des faits était nécessaire pour que le CSD puisse suspendre Rubiales en attendant que le tribunal des sports (TAD) rende un verdict définitif.



Luis Rubiales, qui a créé une vague d'indignation internationale en embrassant sur la bouche par surprise la joueuse Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du monde, est suspendu pour 90 jours par la FIFA, qui a également ouvert une procédure disciplinaire à son encontre la semaine dernière.



Outre la justice sportive, le parquet de l'Audience nationale, principale juridiction pénale espagnole, a décidé d'ouvrir une procédure pour "agression sexuelle" à son encontre, selon un communiqué. Le parquet a précisé qu'il se basait sur les "déclarations publiques" de la joueuse, mais qu'il va la contacter pour lui proposer de déposer une plainte, étape indispensable pour faire avancer la procédure pénale.