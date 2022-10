Ballon d’or: l’amertume des Lyonnaises après leur classement décevant

Wendie Renard n’a fini que huitième du classement du Ballon d’or féminin malgré un titre en Ligue des champions et en championnat. La défenseure de l’OL et son entraîneure Sonia Bompastor ont partagé une certaine incompréhension ce mardi après les positions décevantes des cinq Fenottes nommées.

Joueuse emblématique de l'équipe de France et l'Olympique Lyonnais, Wendie Renard a signé une très grosse saison 2021-2022 avec des titres en Ligue des champions, en championnat et une demi-finale lors de l'Euro. Mais cela n'a pas suffi pour obtenir mieux qu'une piètre huitième place au classement du Ballon d'or féminin remporté par Alexis Putellas malgré son forfait lors du tournoi continental.

"Il y a forcément de l’incompréhension parce que c’est, même pour le trophée de joueuse de l’année, il n’y avait pas une Lyonnaise dedans. Sachant que l’on a gagné la Ligue des champions et que l’on a fait une très bonne saison, a pesté la défenseure des Fenottes ce mardi en conférence de presse. Après, personnellement ou collectivement, c’est toujours un plaisir de faire partie de ce genre de listes. Mais aujourd’hui nous ne décidons pas donc… aujourd’hui on subit. Je subis personnellement, comme le reste de mes coéquipières, ce genre de choses. Mais cela ne changera pas ma mentalité de continuer à travailler."

Bompastor reconnait "une grande déception"

A la tête de la brillante équipe rhodanienne, Sonia Bompastor a indiqué qu'elle s'était penchée plus en détail sur le processus d'attribution du Ballon d'or féminin. Malgré cinq joueuses nommées parmi les 20 prétendantes, devenant le club le mieux représenté, l'OL n'en a placé aucune dans le Top 5.

"C’est sûr que cela interpelle aujourd’hui. J’ai moi-même encore lundi soir revu un peu le processus de vote pour le Ballon d’or féminin. C’est 50 journalistes qui votent et les votes sont faits en fonction des performances individuelles en numéro 1, le palmarès collectif et en dernier lieu le charisme et le fair-play de la joueuse, a expliqué la technicienne à la veille du match de Ligue des champions féminine contre Arsenal. En fait quand on prend ces trois critères effectivement je suis en droit, moi entraîneure, d’estimer que j’ai plusieurs joueuses de mon effectif qui pourraient prétendre à être au moins dans le Top 5. Et forcément c’est une grande déception parce que je sais ô combien elles travaillent dur. Elles se donnent les moyens de performer. Et effectivement sur le plan collectif quand on gagne la Ligue des champions et que l’on fait le doublé avec le championnat, ne pas voir une seule Lyonnaise dans les six premières joueuses c’est très surprenant et cela interroge."

Bompastor regrette la dispersion des votes

Meilleure lyonnaise de ce classement, Ada Hegerberg a fini à la septième place juste devant Wendie Renard et Catarina Macario. Malgré un joli tir groupé, Christiane Endler et Selma Bacha terminant respectivement 12e et 14e, Sonia Bompastor n'a pas semblée satisfaite. Mais l'entraîneure de l'OL a trouvé une possible explication sur leur absence parmi les cinq meilleures joueuses du monde.

"Je pense qu’il faut changer les mentalités en France. Mais quand on voit un petit comment fonctionnent les autres clubs dans d’autres pays, ils sélectionnent une joueuse et ils font un vrai lobbying autour de cette joueuse, a encore estimé l'ancien défenseur de Lyon et des Bleues. Je pense que ce qui nous pénalise aujourd’hui c’est d’avoir beaucoup de bonnes joueuses et les votes sont partagés. Alors que dans les autres clubs ils font le choix de choisir une joueuse et de la mettre à l’honneur que cela soit les médias, le pays tout entier est derrière cette joueuse. Et je pense que cela fait la différence."

Le classement complet du Ballon d'or féminin

1. Alexia Putellas (ESP, 28 ans, FC Barcelone)

2. Beth Mead (ANG, 27 ans, Arsenal)

3. Sam Kerr (AUS, 28 ans, Chelsea)

4. Lena Oberdorf (ALL, 20 ans, Wolfsburg)

5. Aitana Bonmati (ESP, 24 ans, FC Barcelone)

6. Alexandra Popp (ALL, 31 ans, Wolfsburg)

7. Ada Hegerberg (NOR, 27 ans, Lyon)

8. Wendie Renard (FRA, 32 ans, Lyon)

9. Catarina Macario (USA, 22 ans, Lyon)

10. Lucy Bronze (ANG, 30 ans, Manchester City puis FC Barcelone)

11. Vivianne Miedema (HOL, 26 ans, Arsenal)

12. Christiane Endler (CHL, 31 ans, Lyon)

13. Alex Morgan (USA, 33 ans, Orlando Pride puis San Diego Wave)

14. Selma Bacha (FRA, 21 ans, Lyon)

15. Millie Bright (ANG, 28 ans, Chelsea)

16. Asisat Oshoala (NGA, 27 ans, FC Barcelone)

17. Marie-Antoinette Katoto (FRA, 23 ans, Paris-SG)

18. Trinity Rodman (USA, 20 ans, Washington Spirit)

19. Fridolina Rolfo (SUE, 28 ans, FC Barcelone)

20. Kadidiatou Diani (FRA, 27 ans, Paris-SG)