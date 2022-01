Coupe de France féminine: un choc PSG-OL en huitième de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine a réservé un choc entre le PSG et l’OL, ce mercredi. Le match aura lieu le 30 janvier.

L’OL et le PSG ne se quittent plus. Les deux meilleures armadas du football féminin français se retrouveront en huitième de finale de la Coupe de France, comme l’a déterminé le tirage au sort effectué ce mercredi. Cette finale avant l’heure sera d’ailleurs la seule rencontre entre clubs de l’élite, le dimanche 30 janvier prochain.

Les retrouvailles après l'humiliation

Les Lyonnaises et les Parisiennes se sont déjà affrontées à une reprise cette saison. C’était le 14 novembre dernier et les Rohodaniennes avaient surclassé leurs adversaires (6-1), perturbées par l’agression de la joueuse Kheira Hamraoui et la garde à vue d’Aminata Diallo, libérée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.

Ce choc entre les deux grandes prétendantes au titre en championnat avait donc accouché d’un match à sens unique que les dirigeants parisiens voulaient reporter. Il avait permis à Lyon de prendre la tête de D1, position que le club de Jean-Michel Aulas occupe toujours (11 victoires en 11 matchs) avec trois longueurs d’avance sur Paris (10 victoires en 11 matchs).

Avant le match retour, programmé lors de l’avant-dernière journée en mai prochain, les deux équipes se retrouveront donc à la fin du mois, dans un match qui comptera pour la suite de la saison. L’équipe vainqueur sera la grande favorite dans la compétition, qui n’a plus échappé à l’une des deux équipes depuis 2011 (Paris a gagné l’édition 2018 et Lyon toutes les autres depuis 2012, comprise).

Dans les autres affiches, le Paris FC, actuel troisième de la D1 Arkema, recevra Le Havre (D2), alors que Fleury (4e de D1) se déplacera à Strasbourg. L’AS Monaco, seul représentant de D3 avec Grand Calais Pascal (qui affrontera Rodez), sera opposé au Stade de Reims, sixième de D1.

Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France

Dimanche 30 janvier

Grand Calais Pascal (D3) - Rodez (D2)

Strasbourg (D2) - Fleury (D1)

Paris FC (D1) - Le Havre (D2)

Albi Marssac (D2) - Montpellier (D1)

PSG (D1) - Lyon (D1)

Yzeure (D2) - Issy (D1) ou Lille (D2)

Soyaux (D1) - Nantes (D2)

Monaco (D3) - Reims (D1)