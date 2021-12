Ligue des champions féminine: de grosses affiches pour le PSG et l'OL en quarts

Le deux équipes françaises engagées en Ligue des champions connaissent leur adversaire pour les quarts de finale. Lyon jouera la Juventus, tandis que le PSG affrontera le Bayern Munich. En cas de qualification, un choc franco-français est prévu en demi-finale.

Les clubs français sont fixés. Ce lundi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine a réservé de belles affiches en prespective pour l'OL et le PSG. Les Lyonnaises, septuples vainqueur de la compétition, affronteront la Juventus Turin. Les deux formations ne se sont affrontées que deux fois dans l'histoire de la compétition, c'était la saison dernière en huitième de finale. Les Fenottes s'étaient difficilement imposées au Juventus Stadium (2-3), lieu de la finale de l'édition 2022, avant de terminer le travail au Groupama Stadium (3-0).

Choc franco-français en demi-finale en cas de qualification

De son côté, le PSG se frottera au Bayern Munich, qui avait battu Lyon lors de la phase de groupe. Les duels entre les deux équipes sont beaucoup plus nombreux et équilibrés, puisqu'en six confrontations, Paris s'est imposé deux fois, le Bayern compte une victoire et trois matchs nuls. En revanche, le seul affrontement en Ligue des champions avait largement tourné en faveur des Parisiennes en 2017 (4-0, 0-1).

En cas de qualification, les deux clubs français se retrouveront en demies. Ce sera potentiellement l'occasion pour l'OL de prendre sa revanche après son élimination en quart la saison dernière par le PSG. Les championnes de France voudront elles laver l'affront du match de D1 féminine largement remporté par les Fenottes en novembre.

Dans les deux autres affiches, le FC Barcelone, tenant du titre, jouera face au Real, novice dans la compétition, tandis qu'Arsenal affrontera Wolfsburg. Les gagnats de ces duels seront adversaires en demi-finale. Les quarts de finale sont prévus les 22/23 mars (aller) et le 30/31 mars (retour).