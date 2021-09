Bleues : Gaëtane Thiney allume Corinne Diacre

Écartée de l'équipe de France depuis fin 2019, Gaëtane Thiney s’en est prise aux méthodes de Corinne Diacre. Selon elle, "il n’y a aucune logique" dans ce que fait la sélectionneuse et ce "depuis longtemps".

Deux ans et demi après le Mondial 2019 organisé en France, le feuilleton Corinne Diacre continue en équipe de France. Vendredi, c'est l'ex-attaquante Gaëtane Thiney qui s'en est prise aux méthodes de la sélectionneuse, qui l'a écartée des Bleues depuis près de deux ans.

"Est-ce que j’ai fait une croix sur l’équipe de France ? Non, j’ai fait une croix sur la logique de Diacre. J’ai une position délicate car je bosse à la FFF (conseillère technique) et je ne peux pas dire tout ce que je pense. Mais il n’y a aucune logique dans ce qui est fait depuis longtemps", tance l’attaquante dans un article de French Morning, un site sur l'actualité francophone aux États-Unis. Thiney est en effet prêtée au New York Gotham jusqu'en fin de saison par son club, le Paris FC.

Thiney ne "comprend plus rien" à ce que fait Diacre

Cadre de l’équipe de France pendant près d’une décennie, Thiney (163 sélections, 58 buts) a été l’une des premières joueuses écartées après le Mondial et a, depuis, critiqué à plusieurs reprises le management de Diacre. "Elle a retiré le brassard à Wendie (Renard) avant de lui remettre ces jours-ci… Non vraiment, si quelqu’un peut m’expliquer car je ne comprends plus rien."

En froid avec plusieurs joueuses lyonnaises, comme Amandine Henry et Eugénie Le Sommer qui n’ont pas été convoquées pour les derniers matches des Bleues, Diacre est aussi accusée par Thiney de tout faire pour garder son poste. "Ce que je comprends, c’est qu’il y a maintenant beaucoup d’argent dans le foot féminin et probablement des salaires très confortables à se faire. Il s’agit donc de tout faire pour garder sa place, coûte que coûte, le plus longtemps possible et peu importe les moyens."

À 36 ans, Thiney est sous contrat avec le Paris FC jusqu’en 2022 et touche à la fin de sa longue carrière professionnelle, mais son aventure chez les Bleues semble déjà terminée. "Moi, j’ai vécu l’équipe de France que j’avais envie de vivre et elle était extraordinaire. Celle qui se fait maintenant fait plus de mal qu’autre chose".