Coupe du monde féminine: l'Australie et la Nouvelle-Zélande en colère contre le partenariat avec l'Arabie saoudite

Les révélations sur le partenariat bientôt officiel entre la FIFA et l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde féminine 2023 choquent en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande réclament des explications à la FIFA. Les deux pays hôtes de la Coupe du monde féminine de football 2023 (20 juillet-20 août) sont mécontentes d'avoir appris dans la presse que l'Arabie saoudite allait sponsoriser la compétition. Selon plusieurs médias britanniques, le royaume, où les droits des femmes sont restreints, a noué un accord pour sa marque officielle de tourisme Visit Saudi.

La fédération australienne a déclaré être "très déçue de ne pas avoir été consultée" par la FIFA. Conjointement avec la fédération néo-zélandaise, une lettre a été adressée à l'instance mondiale pour que la situation soit "clarifiée".

"Un nouvel exemple de l'hypocrisie de la FIFA"

Ce partenariat, qui n'est pas encore officiel, scandalise les associations de défense des droits humains. "C'est faire preuve d'un mépris choquant pour les souffrances et la répression continue des courageux défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite, fustige Human Rights Watch par la voix d'un de ses dirigeants cité par The Guardian. Il convient de rappeler que, pas plus tard qu'en 2018, les femmes et les filles en Arabie saoudite n'étaient pas autorisées à faire du sport dans les écoles, ni même à regarder du sport dans les stades".

Même consternation du côté d'Amnesty International: "Il serait assez ironique que l'organisme saoudien chargé du tourisme parraine la plus grande célébration du sport féminin au monde quand on sait qu'une femme en Arabie saoudite ne peut même pas avoir un emploi sans l'autorisation de son tuteur masculin".

"C'est un nouvel exemple de l'hypocrisie de la FIFA et du football mondial lorsqu'il s'agit de comparer leurs valeurs déclarées et la provenance de l'argent. D'une part, ils ont une politique qui prône le respect des droits des femmes et des droits LGBTQI, entre autres, et d'autre part, ils n'ont aucun scrupule à accepter de gros montants de sponsoring d'une organisation représentant une nation qui ne partage pas ces valeurs et ne respecte pas ces droits", ajoute Bonita Mersiades, présidente de l'organisme Women in Football Australia.

Le royaume développe le football féminin

Dans la riche monarchie du Golfe qui suit une application rigoriste de la loi islamique, les droits des femmes ne sont pas équivalents à ceux des hommes et les militantes féministes sont réprimées. Mais à la faveur du nouveau discours officiel du prince héritier Mohammed ben Salmane, la part des femmes saoudiennes dans la population active a plus que doublé depuis 2016, passant de 17% à 37%.

En matière de sport, l'équipe nationale féminine d'Arabie saoudite a disputé son premier match officiel en février 2022 et un championnat de football féminin est organisé depuis novembre 2021. En outre, le royaume s'est mis sur les rangs pour organiser la Coupe d'Asie femmes de 2026.