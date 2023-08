Coupe du monde féminine: le sélectionneur espagnol a touché la poitrine d'une membre de son staff

Parallèlement à l'affaire du baiser de Luis Rubiales à Jenni Hermoso et son avenir compromis à la tête de la Fédération espagnole, Jorge Vilda pourrait lui aussi être dans la tourmente. Le sélectionneur de la Roja a été filmé durant la finale de la Coupe du monde féminine en train de toucher la poitrine d'une membre de son staff.

En Espagne, on parle beaucoup plus de la polémique concernant Luis Rubiales que du titre de championne du monde de l'équipe féminine. Le président de la Fédération espagnole est dans la tourmente après son baiser à Jenni Hermoso pendant la cérémonie de remise des médailles lors de la finale de la Coupe du monde féminine. Luis Rubiales, qui a présenté ses excuses dans une vidéo, aurait demandé à Jenni Hermoso puis à Ivana Andrés d'apparaître à ses côtés. Les deux joueuses ont refusé. De nombreux politiques réclament la démission de Rubiales et le gouvernement espagnol a exigé l'ouverture d'une enquête "urgente" sur le président de la Fédération espagnole.

Dans ce contexte tendu, Jorge Vilda pourrait se retrouver lui aussi sous le feu des projecteurs. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne toucher la poitrine d'une membre de son staff. La scène a été filmée après le but victorieux de la Roja face à l'Angleterre en finale du Mondial 2023. Le média américain CNN a transmis un courrier demandant des explications sur ce geste à Jorge Vilda, la membre du staff et à la Fédération espagnole.

Vilda est intervenu en faveur de Rubiales

Arrivé en 2015 à la tête de la sélection, Jorge Vilda a déjà connu quelques péripéties. En septembre dernier, quinze internationales espagnoles avaient renoncé à porter le maillot de la Roja tant que Jorge Vilda en était le sélectionneur. Elles avaient, chacune, envoyé un courrier à la fédération demandant des changements radicaux. Les joueuses lui reprochaient ses méthodes. La RFEF avait soutenu Vilda. Au final, douzejoueuses espagnoles, habitués à la sélection, ont manqué le Mondial en Océanie.

Au retour du sacre en Australie, Jorge Vilda aurait soutenu Luis Rubiales en allant voir les proches de Jenni Hermoso pour demander à l'ancienne joueuse de participer à la vidéo d'excuses du président de la fédération, selon Relevo. Une demande refusée par la joueuse de 33 ans.