Affaire du baiser forcé: les cadres de la Roja dénoncent le comportement "inacceptable" de Luis Rubiales

Lundi soir devant les médias, Alvaro Morata, Cesar Azpilicueta, Rodri et Marco Asensio ont lu conjointement une déclaration au nom des joueurs de la Roja pour apporter leur soutien aux championnes du monde espagnoles. Ils en ont profité pour tacler Luis Rubiales, "pas à la hauteur de l'institution qu'il représente".

Les Espagnols avaient besoin de s'exprimer. Avant de défier la Géorgie vendredi lors des qualifications de l'Euro 2024, quatre joueurs de la Roja se sont présentés ce lundi devant les médias pour revenir sur l'affaire Rubiales. Et pas des moindres, puisque ce sont les capitaines de la sélection - Alvaro Morata, César Azpilicueta, Rodri et Marco Asensio - qui ont pris la parole pour lire un texte, que la Fédération espagnole de football a partagé sur son site officiel peu après.

"Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les joueuses qui ont vu leur succès terni"

"Les joueurs de l'équipe nationale souhaitent souligner plusieurs problèmes liés aux derniers événements qui ont porté atteinte à l'image du football espagnol :

- Tout d'abord, nous souhaitons transmettre, encore une fois, notre fierté et nos plus sincères félicitations à l'équipe nationale féminine pour le titre de championne du monde à Sydney. Une étape historique pleine de sens qui marquera un avant et un après dans le football féminin espagnol, inspirant de nombreuses femmes avec un triomphe d'une valeur incalculable. Pour cette raison, nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les joueuses qui ont vu leur succès terni.

- Nous voulons rejeter ce que nous considérons comme un comportement inacceptable de la part de M. Luis Rubiales, qui n'a pas été à la hauteur de l'institution qu'il représente.

- Nous nous plaçons fermement et clairement du côté des valeurs que représente le sport. Le football espagnol doit être un moteur de respect, d’inspiration, d’inclusion et de diversité et doit montrer l’exemple par sa conduite sur et en dehors du terrain.

- À partir d'aujourd'hui, nous sommes concentrés sur un rendez-vous décisif pour l'avenir du football espagnol, en route vers la qualification pour l'Euro 2024 avec deux matchs contre la Géorgie et Chypre. Nous aimerions pouvoir désormais nous concentrer sur les questions sportives compte tenu de l'importance des défis qui nous attendent."