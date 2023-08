Australie-France: Hervé Renard reste "fier" des Bleues malgré l'élimination en quarts du Mondial

Sortie au bout du suspense par l'Australie (0-0, 7 tirs au but à 6), l'équipe de France quitte pour la troisième fois consécutive le Mondial en quarts de finale. Le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a été le premier à réagir en se disant "fier" de ses joueuses malgré tout, et en pensant déjà aux Jeux olympiques l'année prochaine.

Fin de parcours pour les Bleues en Australie. Après un match sous très haute tension, dans un stade de Brisbane acquis à la cause des Matildas - le surnom de l'équipe nationale australienne - Wendie Renard et ses coéquipières sont tombées à l'issue d'une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 7 tirs au but à 6).

Forcément, la déception des Tricolores au coup de sifflet final était à la hauteur de ce scénario fou, où 10 joueuses se sont succédé lors de cette séance. C'est le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, qui a été le premier à s'exprimer au micro de France 2 pour exprimer toute cette frustration après une troisième élimination de rang au même stade de la compétition.

"On a fait un match exceptionnel (...) c'est le destin qui a choisi"

"Ça m'est déjà arrivé, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Ce soir, il faut être fier des filles, elles ont fait un match exceptionnel. Ça allait de droite à gauche, de gauche à droite. Dire qui méritait le plus c'est difficile donc félicitations à l'Australie. Et puis félicitations à tout le staff qui a fait un travail magnifique. Il faut garder la tête haute et puis penser aux Jeux olympiques. Il faut toujours persévérer et être fier de ce qu'elles ont fait. On a un stade entier, une nation contre nous. On a fait un match exceptionnel. C'est le football, c'est le destin qui a choisi. Bonne chance à l'Australie. On méritait je pense mieux mais c'est comme ça".

Rebondir dans un an, pour les Jeux à la maison : voilà déjà le crédo répété dans le clan tricolore, qui sort la tête haute face au pays-hôte. Même s'il est encore probablement trop tôt pour mesurer à quel point les Bleues sont passées tout près de rejoindre les demi-finales du Mondial pour la première fois de leur histoire...