Australie-France: le message d'Aulas, qui félicite les Bleues et une "immense et déterminée" Wendie Renard

Après l'élimination de l'équipe de France, Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL et aujourd'hui en charge du football féminin auprès de la FFF, a tenu à féliciter les Bleues pour leur parcours, avec un petit mot pour Wendie Renard.

Un petit message réconfortant. En charge du football féminin auprès de la fédération française de football, Jean-Michel Aulas a laissé un petit message pour l'équipe de France après son élimination aux tirs-au-but (0-0, 7/6 tab) face à l'Australie. Un tweet avec une pensée particulière pour la capitaine.

"Redonné cette fierté aux équipes féminines"

L'ancien président de l'Olympique lyonnais a écrit sur Twitter ce samedi: "Bravo à Hervé, tout son staff d'avoir redonné cette fierté aux équipes féminines en donnant passion et bonheur à tout un peuple uni derrière Wendie (Renard) immense et déterminée et toute son équipe, invaincue dans les cinq matchs de la Coupe du monde féminine, malgré les absentes. Merci."

Travaillant auprès de la FFF depuis la fin de sa présidence de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas était auprès des Bleues depuis le début de la Coupe du monde, les accompagnant dans le moindre déplacement. Il avait notamment été repéré dans le vestiaire des Bleues au moment de la causerie de Hervé Renard avant France-Brésil (victoire 2-1) ou lors de la célébration de la victoire en fin de match.

Très proche des Bleues

Son message soutient particulièrement Wendie Renard, capitaine des Bleues et de l'Olympique lyonnais, qu'il dirigeait jusqu'ici. L'ancien président rhodanien entretenait une relation particulière avec ses joueuses, qui lui ont toutes rendu hommage lors du choc contre le PSG en Coupe du France puis en D1 Arkema.

"Il n'y a pas meilleur ambassadeur pour promouvoir le football féminin" avait salué Hervé Renard lors de sa conférence de presse de présentation en mars. "Tout le respect pour Monsieur Jean-Michel Aulas qui a commencé avec ses féminines en 2004 et quand on le voit assister aux matchs à travers l'Europe, avec cette détermination et pour avoir longtemps régné sur la scène européenne grâce à son équipe féminine..."