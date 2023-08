Coupe du monde féminine: A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc Australie-France

Les Bleues d'Hervé Renard jouent une place en demi-finale face au pays hôte l'Australie, ce samedi matin. Coup d'envoi à 9h sur France 2, mais aussi sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde 2023

Hervé Renard a annoncé la couleur ce vendredi en conférence de presse d'avant-match, pas question de craindre les Australiennes à domicile et l'ambiance électrice de Brisbane: "On adore ça, a sourit le sélectionneur de l'équipe de France. C’est pour ça qu’on fait ce métier. C’était pareil contre le Brésil (victoire 2-1 en poule, ndlr), dans le même stade. Il y avait 98% de Brésiliens qui ont fait beaucoup de bruit ce soir-là. Ça n’a pas empêché l’équipe de France de faire un très grand match. Ce seront les mêmes caractéristiques demain (samedi). C’est la beauté du football et la progression du football féminin à travers cette coupe du monde en Australie. Il faut féliciter tout le peuple australien parce que c’est une réussite. Que demain soir soit de nouveau une belle fête avec un goût d’inachevé (pour les Australiennes)."

L'objectif affiché est très clair, faire au moins aussi bien qu'en 2011 (demi-finale) et si possible monter sur le podium. Mais pour cela, il va falloir passer l'obstacle australien, un sacré écueil que les Bleues ont déjà rencontré cet été: c'était en match de préparation le 14 juillet et les Matildas s'étaient imposées 1-0 (Foxler, 66e). Un match amical calé par Corinne Diacre, et qu'a pas vraiment plu à Hervé Renard: "Je vais être très honnête avec vous, je n’ai pas décidé de ce match. Mais si c’est moi qui avais décidé, on n’aurait pas joué contre l’Australie avant la compétition, a lâché en anglais le sélectionneur sans jamais citer l'ancienne patronne des Bleues évincée en mars dernier. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c’est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci."

Coup d'envoi à 9h du matin sur France 2

La revanche, maintenant, a lieu en quart de finale de cette coupe du monde où l'Espagne et la Suède se sont déjà qualifiées pour le dernier carré. Pour ce choc, Hervé Renard dispose d'un groupe au complet puisque que Lakrar, absente lors du 8e de finale face au Maroc, a repris l'entraînement collectif.

La composition sera connue au plus tard à 8h du matin. Coup d'envoi à 9h sur France 2 , qui alterne avec M6 les diffusions des matchs des Bleues. Un match à suivre aussi sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde 2023. Et bien sûr, en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.