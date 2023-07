Coupe du monde féminine: critiquées pour avoir imité le haka, les Espagnoles s’excusent

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine (20 juillet-20 août), les Espagnoles ont été critiquées pour avoir - très mal - imité le célèbre haka néo-zélandais. Conscientes d’avoir heurté les mœurs de la population locale, les coéquipières d’Alexia Putellas se sont excusées.

Les traditions sont sacrées en Nouvelle-Zélande. Alors que la Coupe du monde féminine de football débute ce jeudi en Océanie, les 32 équipes peaufinent les derniers détails avant le début de la compétition, la 9e du nom. Si certaines le font tout en discrétion, d’autres se sont rapidement retrouvées au cœur d’une polémique.

En pleine préparation en Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et l’Espagne ont eu la très mauvaise idée de poster sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs joueuses en train d’imiter le haka,une danse chantée et un rituel pratiqué par les Maoris lors de conflits, de manifestations ou de cérémonies pour impressionner l’adversaire. Une représentation très mal vue dans le pays, considérant ce geste comme "irrespectueux". Il n’en fallait pas plus pour pousser les sélections à supprimer toutes traces de ces imitations.

Les Espagnoles demandent “pardon” pour leurs “erreurs”

À cinq jours de son entrée en lice face au Costa Rica à Wellington, l’équipe espagnole s’est excusée ce lundi auprès de la communauté maorie pour ses "erreurs" liées à la publication de cette vidéo. Une information qui a fait la Une des journaux locaux. "Nous ne sommes en Nouvelle-Zélande que depuis quelques jours et nous avons encore beaucoup à apprendre sur leur culture", a souligné la défenseure Ivana Andres à l’agence espagnole EFE, citée par Sport.

Accueillies lors d’une "cérémonie" mêlant rituels, chants, danses… et haka à leur arrivée au camp de base à Palmerston North, les Espagnoles sont désireuses "d'apprendre, de s'amuser, de partager et de réussir" selon la capitaine du Real Madrid, qui a "demandé pardon" pour les erreurs "afin de s’améliorer un peu plus chaque jour", avant d’offrir un maillot de la sélection aux Maoris.

Éliminées en huitièmes de finale de la Coupe du monde il y a quatre ans en France, les coéquipières de la Ballon d’or Alexia Putellas sont placées dans le groupe C. Après son premier match face au Costa Rica le 21 juillet, l’Espagne enchaînera contre la Zambie le 26, puis contre le Japon le 31.