Coupe du monde féminine: l’héroïne de l’Espagne, Olga Carmona, a appris le décès de son père après la finale

Olga Carmona est entrée dans la légende en offrant à l’Espagne sa première Coupe du monde féminine, ce dimanche en Australie. Mais la capitaine de la Roja, unique buteuse de la finale contre l’Angleterre (1-0), a appris la disparition de son père après la rencontre.

Un bonheur intense et une tristesse infinie. Olga Carmona n’oubliera jamais ce dimanche 20 août 2023. La capitaine de l’équipe d’Espagne est entrée dans la légende en inscrivant le seul but de la finale de la Coupe du monde féminine 2023 face à l’Angleterre (1-0). Sur la pelouse de l’Accor Stadium de Sydney, la joueuse du Real Madrid a trompé Mary Earps d’une frappe croisée à la demi-heure de jeu. De quoi offrir à la Roja le premier sacre mondial de son histoire.

Mais la nouvelle héroïne de la nation n’a pas pu savourer longtemps son jour de gloire. Après la rencontre, la gauchère de 23 ans a appris le décès de son père. Une terrible nouvelle qui a endeuillé toute la sélection ibère. La Fédération espagnole a posté un message de soutien pour la native d’Andalousie, formée au Séville FC. "Nous t’aimons Olga, tu es l’histoire du football espagnol".

Les condoléances du Real Madrid

Le Real Madrid, où elle évolue depuis 2020, a également réagi via un communiqué: "Le club souhaite exprimer ses condoléances et son affection à Olga, sa famille et à tous ses proches. Qu’il repose en paix".