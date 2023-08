Coupe du monde féminine: la réponse ironique d'Ada Hegerberg au message condescendant d'Infantino

Après la prise de parole de Gianni Infantino lors du discours de clôture de la Coupe du monde féminine, dans lequel il a délivré des phrases jugées condescendantes en direction des joueuses, Ada Hegerberg a répondu non sans ironie au président de la Fifa.

Ces derniers mois, Gianni Infantino a multiplié les sorties lunaires. En novembre dernier, le président de la Fifa avait notamment défendu l'inclusivité dans le football et à la Coupe du monde, en affirmant se sentir "arabe", "gay", "travailleur migrant", en critiquant vivement, à la veille du coup d'envoi du Mondial, les "leçons de morale" des détracteurs du Qatar, qui relèvent selon lui de "l'hypocrisie".

Quelques mois plus tard, le dirigeant italo-suisse a lancé un appel aux joueuses afin de le convaincre - lui et les hommes en général - à faire plus pour le football féminin. "Je dis à toutes les femmes - et vous savez que j'ai quatre filles, donc j'en ai quelques-unes à la maison - je dis à toutes les femmes, que vous avez le pouvoir de changer, a-t-il lancé lors du discours de clôture de la Coupe du monde féminine. Choisissez les bonnes batailles. Choisissez les bons combats. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Faites-le. Faites-le simplement." Un message jugé condescendant et sexiste.

La colère d'Hegerberg

Présente en Océanie pour le Mondial et éliminée en huitième de finale par le Japon (3-1), Ada Hegerberg n'a pas manqué de réagir à la dernière sortie de Gianni Infantino. "En train de travailler sur une petite présentation pour convaincre les hommes. Qui me suit ?, a écrit la Ballon d'or 2018 sur Twitter. Goldsmith pourrait être utile pour ces portes ouvertes."

L'attaquante de l'OL est habituée aux prises de parole fortes. En février 2022, la Norvégienne n'avait pas hésité à tacler la Fédération Française de football, qui s'était portée candidate pour l'organisation de l'Euro 2025, finalement attribué à la Suisse. "Organiser des compétions internationales, c’est bien. S’investir dans notre championnat c’est mieux. On est à la ramasse et la CDM 2019 n’a eu aucun impact", s'était insurgée Hegerberg.