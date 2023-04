Euro 2025: la France en échec, une seule voix pour sa candidature

Le Comex de l'UEFA a choisi ce mardi le pays hôte du prochain Euro féminin organisé en 2025. La Suisse l'a emporté au troisième tour de scrutin alors que la candidature de la France n'a récolté qu'une seule voix et a été écartée dès le premier tour.

Un camouflet finalement assez logique. Candidate à l'organisation de l'Euro féminin en 2025, la France a été battue par la Suisse ce mardi. Les membres du Comex de l'UEFA ont voté en faveur de la candidature helvétique. Mais au-delà de la défaite de la France, éliminée dès le premier des trois tours de scrutin, le peu de voix obtenues interpelle.

Moins d'un an après après le fiasco de la finale de Ligue des champions masculines au Stade de France, la candidature tricolore a accusé un sérieux déficit d'image lors du congrès de l'UEFA à Lisbonne. C'est simple, la France n'a récolté qu'une seule voix (sur treize) au premier tour du vote pour choisir le pays du prochain Euro féminin.

La Suisse l'a emporté devant les pays nordiques

Compte-tenu des récents débordements pour la finale de C1, la candidature française n'avait que peu de chances de l'emporter ce mardi à Lisbonne. Mais le vote a tourné court pour la France. Avec une seule voix sur les treize votants du Comex de l'UEFA, la France a terminé dernière parmi les candidats. Les trois autres options (Suisse, pays nordiques et Pologne) ont, elles, finies à égalité avec quatre voix lors du premier tour de vote.

Après l'élimination de la Pologne au deuxième tour, la Suisse a finalement remporté la course à l'organisation de l'Euro 2025 devant la candidature des quatre pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) par neuf voix contre quatre au troisième et dernier tour. Le tournoi continental réunissant seize équipes se déroulera donc sur les huit sites retenus à travers la Suisse pendant l'été 2025.