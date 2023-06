Coupe du monde féminine: Oudéa-Castéra a "bon espoir" pour un accord rapide sur la diffusion TV en France

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a qualifié de "belle proposition" celle faite à la Fifa par les chaînes M6 et France Télévisions pour diffuser le Mondial de foot féminin (20 juillet-20 août) encore sans retransmission prévue à un peu plus d'un mois de l'évènement.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a qualifié de "belle proposition" celle faite à la Fifa par les chaînes M6 et France Télévisions pour diffuser le Mondial de foot féminin (20 juillet-20 août) encore sans retransmission prévue à un peu plus d'un mois de l'évènement.

"J'ai vraiment bon espoir que dans les prochaines heures ou dans les prochaines demi-journées, on arrive à atterrir sur un accord global", a-t-elle dit sur RTL ce mardi. "Les négociations avancent bien, une belle offre a été faite par France Télévisions et M6. La Fifa va avoir une belle proposition sur la table, maintenant, c'est à eux de jouer. On n'est plus très loin d'un accord", a-t-elle assuré, rappelant que le sport féminin ne fait l'objet que de 5% des retransmissions en France.

Diallo avait aussi évoqué un dénouement proche

La Coupe du monde démarrera le 20 juillet prochain en Australie et Nouvelle-Zélande et aucune chaîne de télé n'a pour l'instant acquis les droits de diffusion en France, comme dans d'autres pays européens, faute d'accord financier. Fin avril, la Fifa avait expliqué qu'elle "n'avait pas l'intention de brader cette compétition". Le président de la FFF, Philippe Diallo, avait évoqué samedi un dénouement proche et "des annonces dans les heures et les jours qui viennent".

La ministre des Sports s'est par ailleurs "réjouie" de la diffusion des matchs de l'équipe de France féminine diffusés sur France Télévisions et W9 durant les quatre prochaines saisons (2023-2027), ainsi qu'un nouvel accord jusqu'en 2029 avec Canal+ concernant le championnat.