Coupe du monde féminine: une joueuse argentine prise pour cible pour un tatouage Cristiano Ronaldo

Présente avec l'équipe d'Argentine pour la Coupe du monde féminine de football, Yamila Rodriguez arbore un tatouage représentant Cristiano Ronaldo sur sa jambe gauche. Au pays de Lionel Messi, la joueuse de 25 ans a été la cible de nombreuses critiques. Ce mardi, l'attaquante a été contrainte d'envoyer un message pour mettre fin aux "choses scandaleuses qui sont dites" à son sujet.

L'Argentine Yamila Rodriguez a deux idoles: Diego Maradona et Cristiano Ronaldo. Cette préférence est difficile à cacher puisqu'elle possède deux tatouages sur la jambe gauche en hommage à ses joueurs préférés. Actuellement avec sa sélection nationale pour la Coupe du monde féminine de football, Rodriguez s'est retrouvée sous le feu des projecteurs et des critiques dans son pays.

Ce lundi, Yamila Rodriguez a été battue (1-0) avec ses coéquipières lors de l'entrée en lice de l'Argentine dans la compétition, face à l'Italie. Entrée en jeu à la 77e minute, celle qui évolue avec le club brésilien de Palmeiras a surtout fait parler d'elle pour ses tatouages plutôt que pour sa performance sur le terrain.

Au pays de Lionel Messi, Yamila Rodriguez préfère donc son rival historique Cristiano Ronaldo. Ce qu'elle assume: "J'ai les deux meilleurs au monde sur ma jambe gauche, a-t-elle confié pour le site de la FIFA. Pourquoi Cristiano et pas Messi? C'est la question que tout le monde me pose toujours. Je l'apprécie beaucoup en tant que personne et joueur. Il s'inspire et se surpasse jour après jour. C'est mon idole, point final."

"Je n'ai jamais dit que j'étais contre Messi"

Pour ses mots, l'attaquante a été beaucoup critiquée. Ce mardi, Yamila Rodriguez a envoyé un message sur ses réseaux sociaux pour tenter de mettre fin à la haine en ligne dont elle est victime depuis: "S'il vous plaît, arrêtez, ça ne m'amuse pas. A quel moment ai-je dit que j'étais anti Messi? Arrêtez de dire des choses que je n'ai PAS dites parce que je passe vraiment un mauvais moment (en pleine Coupe du Monde pour représenter le pays). Je ne passe pas un mauvais moment à cause de vous mais à cause des choses scandaleuses qui sont dites, sans pitié, a déploré Rodriguez. Vous ne pouvez pas avoir une idole ou un joueur que vous aimez?"

"Je n'ai jamais dit que j'étais contre Messi, je ne le serais jamais, a poursuivi Rodriguez dans une story sur Instagram. Messi est notre grand capitaine en sélection mais j'ai dit que mon inspiration et mon idole est CR7, ça ne signifie pas que je déteste Messi. Mais que je (nous pouvons tous aimer des choses différentes et cela devrait être valable) préfère un autre joueur, celui qui m'a inspiré. Quel est le problème?"

Les Argentines préparent désormais leur deuxième rendez-vous dans ce Mondial, avec un match face à l'Afrique du Sud ce vendredi. Le 2 août, le dernier match dans la phase de poules pour l'Argentine aura lieu contre la Suède. Mais pour Rodriguez, il faudra pouvoir surmonter la polémique: "Nous ne sommes pas tous obligés d'aimer uniquement les joueurs de notre pays, a conclu celle qui évolue avec Palmeiras au Brésil. S'il vous plaît, il faut entendre qu'il s'agit de football et que tout le monde a son mot à dire, ses préférences et mettre en valeur l'un ne signifie pas enterrer l'autre. Assez, c'est fatiguant, ça fait mal."