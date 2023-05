Coupe du monde: Lucy Bronze bien présente dans la liste de l'Angleterre, Beth Mead absente

Les Anglaises se présenteront avec de nombreuses absentes de taille lors de la Coupe du monde féminine cet été. La liste de Sarina Wiegman officialise le forfait de Beth Mead, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en décembre, ainsi que celui de la capitaine Leah Williamson. En revanche, Lucy Bronze, opérée du genou fin avril, sera bien présente.

On connaît les 23 joueuses anglaises qui prendront part à la Coupe du monde 2023. Sarina Wiegman a annoncé sa liste ce mercredi à 15h, lors d'une conférence de presse. Parmi celles retenues, Lucy Bronze, opérée fin avril du genou et incertaine pour ce Mondial. La latérale du FC Barcelone fera figure de cadre, dans une équipe amputée de sa capitaine Leah Williamson et de sa meilleure buteuse Beth Mead, toutes deux victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur avec leur club d'Arsenal.

De nombreuses gagnantes de l'Euro

On retrouve aussi Millie Bright, Rachel Daly, Mary Earps, Alex Greenwood, Georgia Stanway et Keira Walsh, ayant toutes fait partie de l'équipe qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2019. Lucy Bronze et Alex Greenwood participeront à leur troisième Coupe du monde consécutive après avoir remporté la médaille de bronze en 2015.

16 joueuses qui ont remporté l'EURO 2022 sont également sélectionnées. Niamh Charles, Laura Coombs, Lauren James, Esme Morgan, Katie Robinson et Katie Zelem participeront toutes à leur premier grand tournoi. Elles compenseront les absences de la capitaine anglaise Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Mead, toutes victimes de longues blessures.

Williamson et Mead absentes

La capitaine de l'Angleterre avait déjà acté son forfait fin avril, tout juste victime d'une rupture du ligament croisé antérieur avec son club d'Arsenal lors d'un match de Super League féminine contre Manchester United. Une blessure qui nécessite entre 8 à 12 mois de récupération. Souffrant de la même blessure depuis décembre, Beth Mead avait elle une chance de jouer le Mondial, son processus de récupération s'étant accéléré. Mais elle a été jugée "trop juste" par la sélectionneure.

"Je crois énormément en cette équipe et nous avons la chance de sélectionner un groupe de joueurs fantastiques pour se rendre en Australie, s'est tout de même enthousiasmée Sarina Wiegman. Nous savons que nous aurons à faire face à des équipes fortes et nous devrons être compétitives dès le premier match, le 22 juillet. Nous ferons tout pour être à notre meilleur niveau cet été."

Trois réservistes

"Il est important que les joueuses bénéficient d'un temps de repos et de récupération bien mérité au cours des prochaines semaines avant que nous n'entamions les derniers préparatifs pour qu'ils soient prêts. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements positifs de l'EURO de l'été dernier sur la manière d'amener les joueuses à être en forme, frais et dispos, et nous savons ce qu'il faut faire pour être sûrs d'attaquer le tournoi de la bonne manière."

Maya Le Tissier, Jess Park et Emily Ramsey ont été nommées en réserve et s'entraîneront avec l'équipe lorsqu'elle se présentera à St. George's Park dans la semaine du 19 juin. Ramsey partira le 27 juin, tandis que Le Tissier et Park rejoindront le groupe en Australie le 5 juillet pour la dernière phase de préparation du tournoi, jusqu'au match d'ouverture contre Haïti le 22 juillet.

La liste de l'Angleterre:

Gardiennes: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Manchester City)

Défenseures: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelone), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Esme Morgan (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Milieu de terrain: Laura Coombs (Manchester City), Jordan Nobbs (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Barcelone), Katie Zelem (Manchester United)

Attaquantes: Rachel Daly (Aston Villa), Bethany England (Tottenham Hotspur), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Katie Robinson (Brighton & Hove Albion), Alessia Russo (Manchester United)