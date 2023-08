France-Maroc: "fière" de ses origines marocaines, Karchaoui s'attend à un match "plein d'émotions"

Latérale gauche de l'équipe de France et "fière" de ses origines marocaines, Sakina Karchaoui s'attend à vivre un match "plein d'émotions" pour le huitième de finale de Coupe du monde ce mardi (13h) face au Maroc.

Française d'origine marocaine, Sakina Karchaoui s'apprête à vivre un moment particulier lors du huitième de finale de Coupe du monde féminine entre les deux pays ce mardi (13h). Passée en conférence de presse ce samedi, la joueuse de 27 ans a abordé cette rencontre spéciale pour elle et sa famille.

"Avant la Coupe du monde, on a pu faire quelques calculs et on pouvait voir qu'il était possible de retrouver le Maroc en huitièmes. C'est fait désormais. C'est toujours un plaisir de jouer contre le Maroc, ça va être ma première fois. Je suis d'origine marocaine et fière de mes origines, a commenté Karchaoui. Maintenant, je tombe contre ce pays en huitièmes. Malheureusement, il faudra gagner donc je ne leur souhaite pas le meilleur pour ce match-là (rires)."

En décembre dernier, les hommes de Didier Deschamps avaient battu ceux de Walid Regragui lors d'une demi-finale de Coupe du monde. "Ça va être un match plein d'émotions, ça va nous rappeler celui des garçons où on a vu cette solidarité entre les deux pays, a noté Karchaoui. On a oublié tous nos problèmes autour et on s'était concentré sur ce match, ça a été un bonheur de partager ça avec certaines personnes."

"Mes parents seront pour leur fille"

Forcément, cette affiche sera encore plus attendue pour la famille Karchaoui avec Sakina sur le terrain. "J'ai deux parents 100% marocains qui sont nés au Maroc, j'ai des frères et sœurs aussi qui sont nés au Maroc. J'ai été un peu chambrée à ce niveau-là, s'est amusée la latérale gauche. On sait très bien la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France. Ma famille va se réunir et mes parents seront pour leur fille, ça sera particulier pour eux aussi."

Sakina Karchaoui ne sera pas la seule dans l'une des deux équipes à bien connaître l'adversaire, à l'image du sélectionneur Reynald Pedros qui dirige le Maroc. Du côté des Bleues, David Ducci et Thomas Pavillon ont travaillé également pour le Maroc par le passé. Anissa Lahmari, une "amie" de Karchaoui, sera aussi dans la formation adverse.

Invaincue et première de son groupe, l'équipe de France défiera le Maroc qui a terminé derrière la Colombie mais devant l'Allemagne et la Corée du Sud. "Ce ne sera pas un match facile, dans leur poule, pas grand monde n'aurait parié sur le Maroc, a félicité Karchaoui. Un gros pays comme l'Allemagne est déjà sorti. On voit que cette Coupe du monde est un peu 'folle'. Mais sur le terrain, il faut savoir 'switcher' par rapport aux émotions et faire le nécessaire."