En pleine affaire Rubiales, Jenni Hermoso apparaît au match des féminines de l'Atlético

Embrassée sur la bouche contre sa volonté par Luis Rubiales lors de la finale de la Coupe du monde féminine le 20 août dernier, Jenni Hermoso a fait sa première apparition publique depuis les célébrations du titre. L'attaquante de Pachuca a été aperçue au match des féminines de l'Atlético de Madrid avec un grand sourire.

En marge du déferlement médiatique dont elle est la victime collatérale depuis le baiser de Luis Rubiales après la finale de la Coupe du monde remportée par la Roja, Jenni Hermoso garde le sourire. L'attaquante de Pachuca, en vacances depuis le retour d'Australie, a profité de son temps libre pour aller supporter dimanche l'Atlético de Madrid, son ancien club, qui disputait une rencontre amicale face au Milan AC.

Déjà soutenue par les acteurs de la Liga masculine, la meilleure buteuse de la sélection a également reçu des marques d'affection dans la capitale espagnole. Après la victoire des Madrilènes, la capitaine Lola Gallardo a soulevé la Women's Cup en arborant le maillot de Hermoso sur ses épaules.

Hermoso refuse de revenir en sélection tant que la direction actuelle sera en poste

"Victime d'une agression", Jenni Hermoso s'est sentie "vulnérable" lors du dérapage de Luis Rubiales. L'attaquante espagnole a martelé que le baiser du président de la RFEF n'était pas consenti, même si l'instance multiplie les communiqués incendiaires pour démontrer le contraire. Comme 80 autres joueuses, dont les 23 championnes du monde, la joueuse de 33 ans a annoncé qu'elle se mettait en retrait de la sélection tant que "la direction actuelle continue".

Déjà suspendu au moins 90 jours par la Fifa, Luis Rubiales pourrait être sanctionné plus durement. Le gouvernement espagnol a demandé au Tribunal administratif des sports espagnol (TAD) de se réunir lundi pour se prononcer sur sa demande de suspension des fonctions de président de Luis Rubiales pour "infractions très graves", a fait savoir le ministre des Sports Miquel Iceta samedi. Face à la crise qui dure depuis une semaine, la Fédération espagnole organise une réunion exceptionnelle ce lundi. Son ordre du jour : "analyse et évaluation de la situation actuelle et évaluation des décisions ou actions à prendre", ainsi qu'une session de "questions et réponses".