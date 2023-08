Espagne-Suède: la grosse colère des Suédoises envers l'arbitre après la défaite en demi-finale

Battues par l'Espagne dans les dernières minutes en demi-finale de la Coupe du monde féminine ce mardi (2-1), les Suédoises ont exprimé leurs remords et leur incompréhension après la prestation de l'arbitre brésilienne Edina Alves Batista.

La Suède est encore tombée de haut ce mardi. Habituées à jouer les premiers rôles en phase finale de la Coupe du monde féminine, les joueuses de Peter Gerardsson ont une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la finale du Mondial pour leur cinquième rendez-vous dans le dernier carré. La faute à un but d'Olga Carmona une minute après l'égalisation de Rebecka Blomqvist, mais pas que, selon les vice-championnes olympiques.

>> Revivez Espagne-Suède (2-1)

Après le coup de sifflet final, les Suèdoises n'ont pas caché leur colère à propos de la prestation de l'arbitre Edina Alves Batista. Elles lui reprochent notamment d'avoir accordé le premier but à Salma Paralluelo, alors qu'Eva Navarro était en position de hors-jeu passive. "Je n'ai pas vu le but, j'ai seulement entendu dire qu'il y avait un hors-jeu espagnol. J'espère vraiment qu'elles (les arbitres) ont pris la bonne décision, car s'il y a une erreur, je vais devenir folle, a pesté Amanda Ilestedt en zone mixte. Pour chaque situation qu'elle a sifflée contre nous, je ne comprenais rien. Je ne pense pas qu'elle ait un bon niveau du tout. Ce n'est pas pour ça qu'on perd le match mais je pense qu'elle doit être meilleure."

"Elle parlait la même langue qu'elles"

De son côté, Johanna Kaneryd estime que l'arbitre brésilienne "a ri au nez" des Suédoises. "Elle parlait la même langue qu'elles et ça leur a donné beaucoup d'avantages. Je suis énervée, ennuyée et en colère et j'ai toutes sortes d'émotions. Je n'ai eu aucune autre réponse que son sourire. J'arrête de parler parce que je vais dire des bêtises".

En bonne capitaine, Kosovare Asllani a utilisé un discours plus posé, mais garde la même pensée que ses coéquipières. "Il y a beaucoup d'arbitres qui n'ont pas été réceptifs, la communication doit être améliorée. J'essaie de parler anglais avec eux, mais je ne reçois pas grand-chose en retour. Je pense que dans une Coupe du monde, il devrait y avoir les meilleurs arbitres."

Passeuse décisive sur l'égalisation de Blomqvist, Lina Hurtig dénonce le comportement des joueuses de la Roja, "qui plongent trop facilement" à son goût, et aux fautes non-sifflées pour son équipe, "qui auraient pu générer des occasions".

Une nouvelle place d'honneur

Avec ce nouveau revers aux portes de la finale, le dénouement cruel se répète pour la Suède, qui perd une troisième demi-finale de Mondial consécutive, après 2011 et 2019, sans oublier la demi-finale perdue l'an dernier à l'Euro. "Tout le monde ressent de la tristesse, et une énorme déception", a admis le sélectionneur Peter Gerhardsson, qui a promis sa "meilleure équipe" pour la petite finale, samedi à Brisbane.

Les Scandinaves, qui avaient éliminé en huitièmes les Américaines, doubles tenantes du titre (0-0, 5-4 tab) puis le Japon en quarts (2-1), quittent la compétition face à un adversaire moins expérimenté, et contre lequel elles n'avaient jamais perdu en onze confrontations. Elles tenteront de se consoler avec une quatrième médaille de bronze en Coupe du monde. Pas le métal qu'elles espéraient.