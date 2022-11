PSG: "J'ai pu et su rester debout", le poème de Kheira Hamraoui un an après son agression

Un an jour pour jour après son agression, Kheira Hamraoui est revenue sur l'année difficile qu'elle a vécu, alors qu'elle retrouve la joie d'être à nouveau une footballeuse professionnelle depuis quelques semaines.

De retour sur les terrains lors du match nul du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions féminine, le 26 octobre dernier, Kheira Hamraoui a retrouvé un quotidien de footballeuse après une année marquée par l'affaire entourant son agression subie le 4 novembre 2021. Un an après, la milieu du PSG a posté un poème sur les réseaux sociaux pour revenir sur le calvaire qu'elle a vécu.

"C'était un 4 novembre 2021, du chalet des îles, au chalet de la terreur, du terrain de jeu au terrain de la peur. De la joie de vivre et de jouer, à la crainte de sortir et de bouger, de la confiance de beaucoup à la méfiance de tous. De la femme dans ce moment que j'étais à la joueuse qui n'est plus et devient du passé. De la folie de cet emballement médiatique aux accusations qui sont systématiques, de l'anonymat quotidien, presque un cadeau à la une des médias et des réseaux sociaux, de l'hôpital à mon domicile à l'apprentissage d'un nouveau monde pour le moins difficile, de la perte de mes repères mais le soutien toujours fort de mes frères, de la femme que j'étais alors, si j'avais été un homme, quel aurait été son sort ?", écrit l'internationale française.

"N'est pas qui veut Kheira"

L'ancienne joueuse du Barça poursuit ensuite son message, pleine d'espoir. "Mais avec la persévérence, la confiance et les efforts, je peux un an plus tard porter le regard haut et fort, de mon corps fracturé par les coups, j'ai pu et su rester debout. La vérité d'hier ne sera pas celle de demain. Tomber, se relever, ne pas renoncer pour sentir chaque matin, qui vivra verra, n'est pas qui veut Kheira."

Remise à la disposition de l'entraîneur Gérard Prêcheur fin septembre, Kheira Hamraoui a obtenu ses premières minutes de jeu au PSG depuis le mois d'avril en Ligue des champions face au Real Madrid, puis en championnat à Reims. À l'époque, sur fond de tensions liées à l'enquête sur son agression subie en novembre 2021, et pour laquelle son ancienne coéquipière Aminata Diallo est mise en examen, le club l'avait écartée après une altercation à l'entraînement avec l'ailière Sandy Baltimore (qui est elle aussi entrée contre le Real Madrid).