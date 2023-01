Mercato: sans club depuis son départ du PSG, Aminata Diallo s'engage avec Levante

Libre depuis son départ du PSG en juin dernier, Aminata Diallo a signé un contrat de six mois, plus une année en option en faveur du club de Levante, actuellement deuxième de la Liga.

Aminata Diallo va retrouver un quotidien de joueuse de football. Mise en examen et placée sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Kheira Hamraoui, la milieu de terrain était sans club depuis son départ libre du PSG, en juin dernier. Elle est en droit de quitter le territoire depuis 15 jours.

Selon nos informations, elle rejoint l’équipe espagnole de Levante, actuel deuxième du championnat derrière le Barça. Ce lundi après-midi, le club espagnol a officialisé son arrivée pour les six prochains mois, plus une année en option.

Le PSG ne voulait pas la prolonger

La joueuse de 27 ans va donc tenter de se relancer en Espagne, après avoir dénoncé "des manquements du club" qui seraient à l’origine de sa non-prolongation dans une interview exclusive sur RMC. Une information démentie par Angelo Castellazzi, le directeur sportif de la section féminine. “À mon arrivée, elle n’était pas dans notre liste car en fin de contrat, affirmait-il dans les colonnes du Parisien en octobre dernier. On a fait l’évaluation avec le coach et, sincèrement, elle n’a jamais été prise en considération pour faire partie de l’équipe. Sur le plan sportif, sa prolongation n’a jamais été un sujet, ni pour moi, ni pour le coach."

Aminata Diallo a même pensé à “demander justice” face à son ancien club. “C’est parce qu’il y a eu des manquements par rapport au club. On a notamment dit que j’avais demandé à ce qu’on me laisse la voiture et l’appartement à disposition pour pouvoir me retourner après ma non-prolongation. C’est totalement faux. Au moment où on m’a annoncé que je ne prolongerai pas, j’ai demandé au club de me fournir les quittances de loyer pour pouvoir payer l’appartement de moi-même d’une autre manière. On ne m’a jamais demandé ou exigé de date où je devais rendre la voiture. Effectivement on m’a envoyé des messages pour me demander si les semaines suivantes j’étais disponible pour pouvoir rendre la voiture. A chaque fois j’ai répondu positivement et j’ai dit qu’il n’y avait pas de problème."

Le club contre-attaque

De son côté, le PSG a indiqué que dans son contrat de travail, Aminata Diallo bénéficiait d’avantages en nature (logement et véhicule) et qu’elle aurait dû les restituer au club dès la fin de son contrat le 1er juillet. Toujours selon le club, c’est bien à la demande de Diallo que le PSG lui a laissé à disposition le logement et le véhicule.

Il a précisé avoir laissé deux mois supplémentaires à Aminata Diallo pour restituer l’appartement afin qu’elle puisse organiser tranquillement son déménagement et la restitution des lieux. Paris confirme avoir contacté la joueuse fin août pour lui demander de restituer le véhicule, qui a depuis été saisi par la justice dans le cadre de son enquête.