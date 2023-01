"L'affaire Hamraoui a freiné du monde en France", assure l'avocat de Diallo après sa signature à Levante

Aminata Diallo a signé lundi un contrat de 18 mois avec le club de Levante, actuel deuxième de Liga en Epsagne. L'avocat de la joueuse française, maître Romain Ruiz, a partagé son soulagement auprès de RMC Sport.

Aminata Diallo va pouvoir rejouer au football. Soupçonnée d'être partie prenante dans l'affaire de l'agression en 2021 de son ex-coéquipière au PSG Kheira Hamraoui, la milieu de terrain de 27 ans avait été incarcérée le 16 septembre 2022 puis remise en liberté sous contrôle judiciaire cinq jours plus tard avec une mesure d'interdiction de quitter le territoire français.

Laissée libre par le PSG, elle avait depuis pu avec son entourage se chercher un avenir et avait notamment reçu plusieurs propositions venues d'Italie, d'Angleterre et d'Espagne. Aucune en revanche de la part d'un club français et l'internationale tricolore a finalement signé un contrat ce lundi avec Levante, deuxième de la Liga espagnole.

"L'affaire Hamraoui a freiné du monde en France"

Des discussions étaient notamment engagées depuis octobre avec Levante, formation basée à Valence. Restait donc à mettre fin à la mesure d'interdiction de quitter le territoire, une main levée actée par la justice française juste avant Noël et qui a permis de finaliser le contrat ces dernières heures. Il semblerait que l'accord de principe avec Levante avant même la signature du contrat ait acceléré la procédure.

"Je pense que l'affaire Hamraoui a freiné du monde en France, explique Me Romain Ruiz, avocat d'Aminata Diallo. Ce qui est sûr c'est que le club de Levante est 'courageux' car même si Aminata est présumée innocente, on connaît la société dans laquelle on vit..."

L'affaire Hamraoui bouclée en 2023 ?

A peine arrivée en Espagne où elle avait déjà brièvement évolué en 2021 (2 matchs avec l'Atlético de Madrid), elle a donc pu reprendre le chemin de l'entraînement cet après-midi et espère être vite opérationnelle.

"Là elle n'a qu'une hâte c'est d'être sur les terrains, elle est plutôt très heureuse de ce qu'il se passe, poursuit Me Ruiz. Elle a toujours considéré que sa place était sur un terrain, donc son ambition c'est de rejouer et reretrouver son niveau."

Aminata Diallo, dont le combat judiciaire n'est pas terminé, sera entendue par la juge en charge de l'instruction de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui dans les prochaines semaines. L'enquête quant à elle suit son cours, mais on espère dans le clan Diallo que le dossier puisse être bouclé avant la fin de l'année 2023. D'ici là déplore Me Ruiz, "elle va traîner cette histoire comme un boulet avant que la lumière soit faite sur ce dossier et qu'elle soit innocentée".