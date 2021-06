Echouafni devrait quitter le PSG malgré le titre historique en D1 féminine

Olivier Echouafni ne sera pas prolongé par le PSG, selon L'Équipe. L'entraîneur, tout juste champion de France en D1 féminine, est en fin de contrat.

Son départ se précise. D'après L'Équipe, le Paris Saint-Germain a acté que le contrat d'Olivier Echouafni ne serait pas reconduit. L'entraîneur de l'équipe première de la section féminine sort pourtant d'une saison historique, après le premier titre en championnat décroché après une hégémonie lyonnaise longue de 14 ans. Mais il était en fin de contrat, au mois de juin, et le club chercherait un autre manager.

Olivier Echouafni ne serait pas le seul du staff technique à faire ses valises au 30 juin. Bruno Valencony, l'entraîneur des gardiens, devrait le suivre également. Ce pourrait aussi être le cas du préparateur physique Sébastien Lopez-Guia.

Intersaison agitée

Au micro de RMC Sport, dans Top of the Foot, Olivier Echouafni tentait toutefois de garder la porte ouverte: "Je suis ambitieux. Quand on vient d'obtenir un tel titre, on a envie d'aller encore plus loin, plus haut".

Le PSG s'apprête à vivre une intersaison agitée, avec notamment l'arrivée de l'ancien gardien bordelais Ulrich Ramé à la direction sportive. Au sein de l'effectif, plusieurs joueuses sont en partance. La gardienne Christiane Endler et l'attaquante Signe Bruun sont attendues à l'Olympique Lyonnais, avec peut-être la latérale Perle Morroni. La capitaine espagnole Irene Paredes va également s'en aller, pour rejoindre le FC Barcelone, tout juste sacré champion d'Europe.