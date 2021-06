PSG: la fête des Parisiennes au Parc des Princes avec les ultras

Une cérémonie a été organisée ce samedi après-midi au Parc des Princes en présence des supporters, venus féliciter les joueuses pour célébrer le premier titre de l’histoire du club.

Les joueuses du PSG ont fêté leur titre de championnes de France en bonne compagnie ce samedi. Les filles d’Olivier Echouafni ont célébré le premier sacre de la section féminine devant 300 supporters environ, réunis au Parc des Princes. Avant même le début des festivités, les membres du Collectif Ultras Paris étaient déjà présents en nombre pour donner de la voix et chauffer la tribune Auteuil avant l’arrivée des joueuses.

Le speaker a commencé par faire applaudir le staff d’Olivier Echouafni, qui s’est présenté le premier sur l’estrade, tout sourire, pour soulever le trophée et l’embrasser. Puis les joueuses ont fait leur apparition, les unes après les autres, par petits groupes. Le temps d’adresser quelques mots aux supporters pour les remercier, et les Parisiennes pouvaient laisser éclater leur joie en soulevant le trophée, alors que les Ultras allumaient les premiers fumigènes.

La suite de la cérémonie a donné lieu à de très beaux échanges entre le CUP et les joueuses qui, tour à tour, auront brandi les drapeaux du CUP, Katoto et Diano notamment, et chanté avec leurs supporters.

La fierté de Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG a remporté vendredi le premier titre de D1 de son histoire, mettant fin à l'hégémonie des joueuses de l'OL, qui étaient championnes de France sans interruption depuis 14 ans. Le PSG est passé devant l'OL en novembre en battant son bourreau lyonnais au Parc des Princes (1-0), et n'a plus quitté la tête depuis. Les Parisiennes l'ont conservé en arrachant un nul (0-0) à Lyon à l'avant-dernière journée, suffisant pour leur permettre de cueillir enfin vendredi le fruit tant attendu.

Une victoire contre Dijon (3-0) à Jean-Bouin a sacré les nouvelles championnes de France. Tout le groupe a explosé au coup de sifflet final, pour fêter ce premier titre. "Je suis très fier de mes joueuses, elles ont fait une saison magnifique, s’est réjoui le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. On a attendu ce trophée longtemps, c’est très spécial. C’est un trophée de plus pour cette saison pour le club."