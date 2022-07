OL: la vidéo touchante d'Amel Majri annonçant sa grossesse à ses coéquipières lyonnaises

Alors qu'Amel Majri a donné naissance à une petite Maryam au début du mois de juillet, l'OL a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo lorsque l'internationale française a annoncé sa grossesse à ses coéquipières.

Il y a quelques jours, Amel Majri rentrait dans l'histoire du football féminin tricolore en devenant la première joueuse française en activité à donner naissance à un enfant, en l'occurence une petite fille prénommée Maryam. Fraîchement prolongée jusqu'en 2026, l'internationale française (29 ans) espère revenir à la compétition en octobre. En attendant, l'OL a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo du moment où l'internationale française a annoncé sa grossesse à ses coéquipières.

Réunies pour un point vidéo, les Fenottes effectuent un jeu dans lequel elles doivent identifier un point commun entre trois cartes. À l'unanimité, le groupe désigne un biberon. Suivent alors de nombreuses spéculations sur une éventuelle grossesse, vite confirmée par une échographie. Le moment choisi par Amel Majri de se lever pour annoncer la bonne nouvelle, sous les cris de joie de ses coéquipières.

Sur les traces de Sara Bjork Gunnarsdottir

"Vous l'aurez compris, ce n'est pas une échographie du genou. Je suis actuellement enceinte de trois mois", a confié l'ailière formée au club, avant d'être entourée par les Lyonnaises, Eugénie Le Sommer et Melvine Malard en tête. Six mois plus tard, Amel Majri a donc donné naissance à une petite fille. C’est la deuxième fois qu’une joueuse de l’Olympique Lyonnais en activité accueille un heureux évènement. L’Islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir, récemment partie à la Juventus, avait également manqué des mois de compétitions pour cette belle raison.

Si le club avait assuré vouloir accompagner Majri dans sa grossesse, sa capacité à revenir au haut niveau pouvait susciter des interrogations. Mais via son compte Instagram, Bjork avait fait savoir que cela ne posait aucun problème: "J’espère inspirer d’autres femmes qui n’ont pas à sacrifier leur carrière pour avoir une famille! Faites les deux."

Blessée gravement au genou gauche en octobre dernier (rupture du ligament croisé), la Lyonnaise avait donné des indications sur la date de son retour à la compétition sur le plateau de TKYDG : "Après l’accouchement, il faut laisser du temps au corps pour se reposer et s’occuper du bébé. Après il y a une réathlétisation. Normalement octobre, fin octobre retour à la compétition."