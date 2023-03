Équipe de France féminine: Renard, Le Sommer, Hamraoui… Les explications d’Hervé Renard sur sa liste

Hervé Renard a présenté ce vendredi sa toute première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France féminine. Retours de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, absence de Kheira Hamraoui… Le coach tricolore a justifié ses choix devant la presse.

Un nouveau chapitre s’ouvre officiellement en équipe de France. Au lendemain de sa nomination au poste de sélectionneur des Bleues, Hervé Renard a présenté ce vendredi la liste retenue pour affronter la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril) en amical. Avec plusieurs enseignements.

• Les convocations de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer

C’était l’une des principales attractions de cette toute première liste. Les frondeuses qui ont précipité le départ de Corinne Diacre allaient-elles être rappelées ? Si Kadidiatou Diani (fracture de la clavicule) et Marie Antoinette Katoto (rupture d’un ligament du genou) ne sont pas disponibles pour ce rassemblement, Wendie Renard, la première à s’être mise en retrait de l’équipe de France il y a plusieurs semaines, a bien été appelée par le nouveau sélectionneur.

"Ça a été très clair pour moi. La FFF m'a remis une liste de joueuses pré-sélectionnées très vaste avec toutes les joueuses. J'ai estimé que la FFF me donnait le feu vert pour sélectionner toutes les joueuses de cette liste. Moi, ce qu'il s'est passé (la fronde contre Diacre, ndlr), ça ne me regarde pas. On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a obtenu de bons résultats. Mais maintenant c'est une page qui se tourne."

Hervé Renard s’est également exprimé sur le brassard de capitaine, un rôle que connaît bien Wendie Renard pour l’avoir endossé à de très nombreuses reprises au cours de ses 142 sélections en équipe de France. "J'ai toujours pour habitude de prévenir les intéressés avant qui que ce soit. D'abord je vais avoir une discussion avec elle et prendre le pouls de ce groupe", a indiqué le technicien de 54 ans.

Bannie par Corinne Diacre et non sélectionnée depuis avril 2021, soit près de deux ans, Eugénie Le Sommer (175 sélections, 86 buts) fait son grand retour. "Sans révéler de grandes choses, mon message est très clair avec Eugénie. Elle a une expérience incomparable. Il y a beaucoup de joueuses étrangères à Lyon, la concurrence est rude, notamment avec la meilleure avant-centre du football féminin (Ada Hegerberg), mais elle est capable d'avancer sur d'autres registres. On a réellement besoin de son expérience et de son intelligence dans le jeu. Ça a été un plaisir de discuter avec elle et j'ai hâte de la rencontrer et de la voir à l'œuvre."

• Les absences d’Henry, Katoto et Hamraoui

Gravement blessée depuis l’été dernier, Katoto ne pouvait pas prétendre à une place dans cette liste. Mais Hervé Renard compte bien évidemment sur elle pour la suite. "Marie-Antoinette est une joueuse importante. Mon souhait le plus cher est qu'elle soit avec nous. Il y aura du repos pour chacune après la fin du championnat le 27 mai. Je vais la rencontrer dans les prochains jours et je lui passerai le message que je compte énormément sur elle, comme tout ce groupe."

Autre bannie de l’ère Diacre, Amandine Henry n’a plus porté le maillot des Bleues depuis novembre 2020. Actuellement blessée, elle fait tout de même partie des plans du nouveau sélectionneur: "J'ai aussi appelé Amandine. J'ai été rassuré sur le plan physique: elle est en phase de retour, elle devrait participer à la fin du championnat. Elle fait partie des joueuses susceptibles d'être sélectionnées. Il faudra ensuite prouver qu'elles ont leur place dans les 23 pour la Coupe du monde."

Enfin, Hervé Renard a justifié l’absence de Kheira Hamraoui, rappelée par Diacre en février après avoir été empêtrée dans une retentissante affaire médiatico-judiciaire. "Je vais vous faire une réponse politique, je n'ai pas suivi l'affaire, a plaisanté Hervé Renard en conférence de presse ce vendredi. Non, c'est un choix avant tout sportif. Après, quand on fait un groupe, il faut prendre en compte plein de paramètres pour définir un groupe, donc c'est celui-ci, sans Kheira."

La première liste des Bleues avec Hervé Renard:

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (PSG).

: Mylène Chavas (Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (PSG). Défenseures: Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Manchester United/ANG), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Elisa De Almeida (Paris SG), Magou Doucouré (Reims), Sakina Karchaoui (Paris SG), Maëlle Lakrar (Montpellier), Eve Périsset (Chelsea/ANG), Wendie Renard (Lyon).

Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Manchester United/ANG), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Elisa De Almeida (Paris SG), Magou Doucouré (Reims), Sakina Karchaoui (Paris SG), Maëlle Lakrar (Montpellier), Eve Périsset (Chelsea/ANG), Wendie Renard (Lyon). Milieux: Kenza Dali (Aston Villa/ANG), Laurina Fazer (Paris SG), Grace Geyoro (Paris SG), Oriande Jean-François (Paris SG), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP).

Kenza Dali (Aston Villa/ANG), Laurina Fazer (Paris SG), Grace Geyoro (Paris SG), Oriande Jean-François (Paris SG), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP). Attaquantes: Viviane Asseyi (West Ham), Sandy Baltimore (Paris SG), Kessya Bussy (Reims), Delphine Cascarino (Lyon), Eugénie Le Sommer (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).