PSG: Hamraoui dit avoir été menacée par le garde du corps de Diallo, le clan Diallo dément

Selon M6, la joueuse du PSG Kheira Hamraoui - agressée début novembre - a dit aux enquêteurs avoir récemment été menacée par le garde du corps de sa coéquipière Aminata Diallo lors d'un entraînement à Bougival.

Une affaire sans fin. Un mois environ après la violente agression de Kheira Hamraoui, le PSG a organisé ce jeudi une réunion entre cette dernière et Aminata Diallo, qui avait été placée en garde à vue au début de l'enquête, avant d'être relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle.

Le but de cette entrevue, selon L'Equipe, était de mettre les choses à plat entre les deux joueuses, et de leur demander si elles étaient prêtes à rejouer ensemble. Ce à quoi Hamraoui et Diallo - qui n'ont pas encore repris l'entraînement collectif - auraient répondu oui. Pourtant, la tension ne serait pas totalement retombée entre les deux ex-amies...

Ce vendredi, M6 explique en effet que Kheira Hamraoui, lors de sa dernière audition devant les enquêteurs lundi dernier, a une nouvelle fois chargé Aminata Diallo. Pas sur l'agression, mais sur un autre point, plus récent.

Des "menaces claires" lors d'un entraînement à Bougival

Hamraoui aurait ainsi affirmé qu'elle a reçu fin novembre des "menaces claires" de la part du garde du corps de Diallo, lors d'un entraînement à Bougival, le QG de l'équipe féminine du PSG.

L'avocat d'Hamraoui a d'ailleurs confirmé cette information à M6, sans faire davantage de commentaires. Toujours d'après la chaîne, le garde du corps en question pourrait être entendu prochainement. Autant dire que l'incident n'est pas clos.

Mais selon plusieurs sources contactées par RMC Sport, notamment proches du clan Diallo, l'agent de sécurité dépêché par le Paris Saint-Germain pour la protection d'Aminata Diallo depuis l'éclatement de l'affaire, n'a jamais menacé Kheira Hamraoui. Il n'est pas sorti de son cadre fixé par le club de la capitale. Il fait d'ailleurs preuve de discrétion dans sa mission auprès d'Aminata Diallo.

Si Diallo et Hamraoui ont toutes les deux l'envie de rejouer, et si le club envisagerait de les réintégrer prochainement, L'Equipe rapporte par ailleurs que certaines cadres de l'effectif ont exprimé des réticences à l'idée d'un retour d'Hamraoui.