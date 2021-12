PSG: une réunion Hamraoui-Diallo a été organisée par le club

Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, qui n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'entraînement depuis l'agression de la première citée le 4 novembre, se sont retrouvées lors d'une réunion organisée jeudi par le Paris Saint-Germain.

Encore absentes de l'entraînement collectif à la sortie de la trêve internationale, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ont discuté. Le quotidien L'Équipe rapporte qu'une réunion a eu lieu jeudi entre les deux footballeuses, à l'initiative du Paris Saint-Germain. Ulrich Ramé, manager général de la section féminine du club, était présent avec une médiatrice indépendante pour cette entrevue inédite depuis l'aggression survenue le 4 novembre.

Décrite comme sans tension et d'une durée d'environ 30 minutes, cette réunion a été l'occasion pour le club de demander aux joueuses si elles étaient prêtes à rejouer ensemble. Elles ont acquiescé, toujours d'après le quotidien.

Des réticences au sein du groupe

Aminata Diallo aurait expliqué qu'elle souhaitait réintégrer au plus vite le groupe parisien. Selon elle, la situation actuelle peut suggérer qu'elle a encore une responsabilité dans l'affaire judiciaire, alors qu'aucune charge n'a été retenue à son encontre depuis la fin de la garde à vue.

Le désir de retrouver au plus vite la compétition aurait également été exprimé par Kheira Hamraoui. En ce qui concerne le fond de l'affaire, la milieu de terrain de 31 ans avait réservé ses réponses aux enquêteurs qui l'ont réentendue en début de semaine. En effet, la police judiciaire de Versailles l'a de nouveau auditionnée le 29 novembre pour en savoir plus sur sa vie personnelle et ses liens avec l'ex-international Éric Abidal.

À présent, le PSG aurait l'intention de réintégrer Kheira Hamraoui et Aminata Diallo dans un futur proche. L'Équipe rapporte toutefois que le club va devoir rassurer certaines joueuses clés de l'effectif, qui auraient exprimé quelques réticences.