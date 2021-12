PSG: Ollé-Nicolle admet que le groupe a été "impacté" par l'affaire Hamraoui-Diallo

Alors que le retour d'Aminata Diallo et Kheira Hamraoui dans le groupe du PSG se précise, les Parisiennes se sont imposées ce samedi contre le GPSO Issy (3-0). Après le match, Didier Ollé-Nicolle admet que le groupe a été touché physiquement et mentalement par l'affaire.

Depuis l'éclatement de l'affaire, les deux joueuses ne sont plus dans le groupe du PSG. Mais le retour de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo avec leurs coéquipières parisiennes se profile. Un processus complexe, après l'agression d'Hamraoui et la mise en cause initiale de Diallo, avant que l'affaire ne soit détricotée par les enquêteurs. La victime a d'ailleurs de nouveau été entendue cette semaine.

Sans ses deux joueuses, le PSG a fait le travail en s'imposant largement contre le GPSO Issy (3-0) ce samedi, dans le cadre de la 10e journée de D1 féminine. Le tout devant des Ultras sonores et dans un match presque à sens unique... même s'il a fallu attendre la 53e minute pour voir l'ouverture du score de Léa Khelifi, qui s'est d'ailleurs offert un doublé à la 80e. Kadidiatou Diani a elle aussi marqué.

"L'événement a bien sûr impacté tout le monde"

Après la rencontre, Didier Ollé-Nicolle a dit un mot au sujet de l'état d'esprit du groupe, marqué par l'affaire Hamraoui-Diallo: "L'événement, on le connaît tous et il a bien sûr impacté tout le monde, sur le plan physique ou mental. L'équipe avait déjà bien réagi en allant gagner au Real et en faisant un très bon match contre Reims. Et puis gagner aujourd'hui." A cela s'est ajouté le retour tardif des internationales, dont certaines "sont rentrées hier (vendredi) et qui ne se sont pas du tout entraînées avec nous depuis 15 jours".

Prochain rendez-vous mercredi, pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions contre les Ukrainiennes de Kharkiv. Le PSG est déjà qualifié pour les quarts de finale. Dimanche en championnat, les Parisiennes se déplacent à Bordeaux.