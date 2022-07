Équipe de France: Diacre dévoile son plan pour pallier l’absence de Katoto

L’équipe de France va devoir composer sans Marie-Antoinette Katoto pour la suite de l’Euro 2022 en Angleterre. En l’absence de l’attaquante du PSG, sérieusement blessée au genou, Corinne Diacre a décidé de conserver son système en 4-3-3, comme elle l’a expliqué ce dimanche en conférence de presse. A la veille du dernier match de poules face à l’Islande.

Une qualification au goût amer. L’équipe de France a verrouillé sa place en quarts de finale de l’Euro 2022 au terme de ses deux premiers matchs. Mais elle a aussi perdu sa n°9, Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante du PSG, élue meilleure joueuse de D1 cette saison, s’est sérieusement blessé au genou lors de la victoire face à la Belgique (2-1). Son absence va obliger Corinne Diacre à revoir ses plans pour la suite de la compétition.

Interrogée à ce sujet, la sélectionneure des Bleues a d’abord opté pour la plaisanterie, ce dimanche, lors de sa conférence de presse aux côtés de Wendie Renard. "Je vais mettre Wendie devant, mais elle ne le sait pas encore", a lâché Diacre avec le sourire. "Je l’apprends en même temps, c’est bien", s’est amusée sa capitaine. Après avoir affirmé ne rien vouloir dévoiler de ses plans, la coache de l’équipe de France a tout de même donné des indices très clairs, en répondant à une question sur la possibilité de recentrer Kadidiatou Diani.

Sarr va suppléer Katoto

"Tout est possible, mais j’ai des vraies attaquantes de pointe. Kadi (Diani) donne vraiment satisfaction sur son aile droite, a expliqué Diacre. Quand on a choisi les 23 joueuses, on a doublé les postes, donc il est logique que la joueuse qui était deuxième attaquante démarre." La deuxième attaquante en question se nomme Ouleyamata Sarr. C’est elle qui a d’ailleurs suppléé Katoto contre les Belges.

La joueuse du Paris FC devrait à nouveau endosser le rôle de n°9 lors des prochains rendez-vous, même si la jeune Lyonnaise Melvine Malard (22 ans) évolue aussi dans ce registre. En commençant dès ce lundi lors du dernier match de poules contre l’Islande à Roterham (21h)? Pour ce match sans enjeu (les Françaises sont déjà assurées de terminer en tête du groupe D), Diacre a le choix entre offrir du temps de jeu à Sarr ou lui permettre de s’économiser en vue du quart de finale face aux Pays-Bas, prévu samedi prochain (toujours au New York Stadium).

Diacre ne changera pas de système

En revanche, elle ne compte pas changer de système en cours de tournoi. "Alors ça, non. Voilà. Comme ça, c’est très clair. On va rester sur notre 4-3-3", a-t-elle tranché. En assurant que son groupe (qui ne compte aucun blessé) est pleinement mobilisé malgré la perte de Katoto: "Lorsqu’on est rentrés au camp de base, on était un peu moins joyeux, bien évidemment. Mais on est rapidement passé à autre chose, à la demande de Marie-Antoinette. Elle nous a demandé de continuer à faire les efforts et surtout d’aller au bout".