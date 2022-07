Équipe de France: le message de Katoto après sa grave blessure et son forfait à l'Euro

Absente pour la fin de l'Euro en raison d'une blessure au genou droit, Marie-Antoinette Katoto a posté un long message de remerciement et d'encouragements pour ses coéquipières de l'équipe de France.

Les temps sont durs pour Marie-Antoinette Katoto. Forfait pour le reste de l'Euro après une rupture du ligament antérieur du genou droit et une fissure du ménisque, l'attaquante de l'équipe de France a posté un long message sur les réseaux sociaux.

"Les mots sont difficiles, la déception et une certaine forme de rage sévissent en moi aujourd’hui. Cette blessure au genou n’est pas simple à encaisser, mais il faut relever la tête. Je vais me soigner et, avec l’aide des médecins, me remettre le plus rapidement possible. De la rage,oui, car nous jouons au football pour vivre ces compétitions, pour ces moments si particulier. Je veux que vous sachiez que cet Euro comptait énormément pour moi. J’avais à cœur de porter fièrement les couleurs de mon pays et donner tout mon possible pour rêver d’un sacre. Je suis votre première supportrice. Merci pour vos messages de soutien à tous. Merci pour la force que vous m’envoyez. Les épreuves de la vie endurcissent et renforceront mon mental, croyez moi" a écrit "MAK".

Qui pour la remplacer ?

Son absence va peser lourd pour la suite de la compétition. A 23 ans, la joueuse du Paris SG est présentée comme une des têtes d'affiche de l'Euro anglais, des attentes notamment liées à son efficacité cette saison: son total personnel s'élève à 48 buts, dont 16 avec la sélection après 15 matches, tous démarrés comme titulaire. Le règlement de l'UEFA, instance organisatrice de l'Euro, permet seulement le remplacement d'une gardienne "en cas de blessure ou de maladie grave" durant le tournoi. Concernant les joueuses de champ, en revanche, aucun remplacement n'est permis après le premier match.

Pour remplacer Katoto, Corinne Diacre pourrait aligner Ouleymata Sarr, qui l'a supplée sur les deux premières rencontres. A moins de recaler Kadidiatou Diani dans l'axe, ce qui offrirait une place sur l'aile à Melvine Malard ou Sandy Baltimore.