Equipe de France: Oudéa-Castéra "prend acte" du départ de Diacre dont les décisions étaient 'trop solitaires"

Invitée de l'After sur RMC ce jeudi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera est revenue sur le licenciement de Corinne Diacre après les différentes prises de parole de cadres la concernant. Celle-ci juge qu'il s'agit d'une crise "symptomatique" de l'état de la FFF.

Tout juste après le licenciement de Corinne Diacre ce jeudi, la ministre des Sports Amélie Oudéa Castera a réagi à son éviction dans l'After sur RMC. Alors qu'elle semble avoir été poussée par la sortie suite aux déclarations de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, la ministre remet cette crise dans un contexte global plus complexe à la FFF.

"Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment"

"Je prends acte de cette décision", déclare-t-elle au sujet du licenciement de la désormais ex-sélectionneure de l'équipe de France. "Je considère que c’est assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération. Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment et n’ont pas été suffisamment entendues", rappelle-t-elle.

"Je pense que, de l'autre côté, il y a eu des décisions trop solitaires et pas de débrief, complète Amélie Oudea Castera. Il faut avancer, il reste cinq mois avant la Coupe du monde où nos joueuses doivent exceller. Je veux aussi avoir une pensée pour Corinne Diacre, elle vit une période difficile."

Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, a lui aussi fait part de cette situation difficile, impliquant dans tous les cas une décision difficile à prendre: "J'ai été confronté à un malaise qui s'était créé depuis plusieurs années déjà. Il m'appartient aujourd'hui de le trancher, je l'ai fait en choisissant entre deux mauvaises solutions. Mon souhait, c'est que pour l'échéance qui arrive, c'est à dire la Coupe du monde, j'ai choisi avec le Comex de doter l'équipe de France des meilleurs moyens pour être performantes."

"J'ai choisi le succès sportif et la performance sportive, avait poursuivi le nouveau chef de la 3F. Avec un nouveau profil et des moyens nouveaux, la balle est dans le camp des joueuses qui ont fait part de leur malaise - à mes yeux de la mauvaise manière - et il leur appartient d'être exigeantes avec elle-mêmes et avec l'équipe de France. On a pris nos responsabilités et on a fait en sorte que l'équipe de France soit dans les meilleures conditions pour performer."