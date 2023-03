Le Graët, Diacre, l'hypothèse Platini à la FFF... les mises au point d'Amélie Oudéa-Castéra dans l'After

Amélie Oudéa-Castéra était l’invitée de l’After Foot sur RMC ce jeudi soir. Démission de Noël Le Graët, crise à la FFF, départ de Corinne Diacre, Michel Platini, le Stade de France… La ministre des Sports est revenue sur tous les sujets brûlants de l’actualité.

• Le départ de Noël Le Graët et la volonté de ce dernier de l’attaquer pour diffamation

"Il y a une procédure pénale que je n’ai pas vocation à commenter. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Je n’ai accusé personne, ni de près, ni de loin. Je n’ai jamais traité Noël Le Graët de harceleur. J’ai dit trois choses: qu’il y avait des déclarations publiques répétées qui étaient des sorties de routes inacceptables, des dysfonctionnements profonds dans le management et le pilotage de la fédération ains qu'un comportement inapproprié avec des femmes, qui a été clairement établi par des témoignages."

• Le poste accordé par la FIFA à Noël Le Graët

"Ce rôle de délégué de la Fifa existait depuis janvier 2022, ce n’est pas complètement nouveau. La Fifa fait ses choix, je pense que le timing n'était pas le meilleur. Mais je veux surtout me tourner vers l'avenir. La fédération a un potentiel extraordinaire."

• La mise en garde de la FIFA au sujet d’une éventuelle ingérence de la ministre dans la FFF

"Je n’ai pas aimé ce courrier dans lequel on parle d'indépendance des fédérations. Le modèle qui a été bâti n’est pas un modèle où les fédérations sont indépendantes, c’est un modèle où les fédérations sont autonomes. Sur le régalien, sur des politiques aussi importantes que la lutte contre le racisme, les discriminations, je suis désolée mais le ministère à un rôle hyper important. Je dis à la FIFA que dans notre pays les fédérations ne sont pas indépendantes mais autonomes."

• Le départ de Corinne Diacre

"Je prends acte de cette décision. Je considère que c’est assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération. Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment et n’ont pas été suffisamment entendues. Je pense que, de l'autre côté, il y a eu des décisions trop solitaires et pas de débrief. Il faut avancer, il reste cinq mois avant la Coupe du monde où nos joueuses doivent exceller. Je veux aussi avoir une pensée pour Corinne Diacre, elle vit une période difficile."

• L’hypothèse Michel Platini à la tête de la FFF

"Je n'ai pas évoqué un instant cette question avec Michel Platini. Je dois tenir mon rôle… mais rien que mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de choisir le président de la FFF. S’il le veut, il le dit, tous les micros sont tournés vers lui."

[Au sujet de leur rencontre il y a quelques semaines]: "On a débriefé la Coupe du monde au Qatar, on a parlé de l’équipe de France… C’est lui qui avait sollicité ce rendez-vous à la fin de l’année 2022. Le hasard fait que c’est tombé à une période effervescente. Je sais mettre les bonnes murailles de Chine. Une bonne idée qu’il devienne président ? C’est un immense champion, une légende, un homme extrêmement attachant. Aujourd'hui, je souhaite que Philippe Diallo réussisse son mandat intérimaire. C’est à la fédération, maintenant, de vivre pleinement sa vie démocratique."

• L’éventuelle vente du Stade de France

"Il a vocation à faire l'objet d'un grand projet. La concession arrive à échéance à l’été 2025. L'État a eu raison de le construire. Il faut qu’on préserve sa vocation sportive, que nos grandes fédérations, le foot, le rugby, y trouvent leur place. Il faut en même temps intensifier la programmation culturelle et de divertissement pour que ce lieu aille au bout de son potentiel. Il y a d'autres éléments, les abords du stade, son insertion au cœur de la Seine-Saint-Denis, travailler sur la transition écologique… Ce stade peut être quelque chose d'exceptionnel. Nous, on a dit qu’on ne se fermait pas sur un modèle et qu’on voulait des projets. Que ce soit une concession renouvelée ou une cession, quel est le véhicule qui aura fait émerger le plus beau projet ? Ce que les années ont montré, c’est qu’on pouvait avoir un modèle économique sans club résident. Mais il peut aussi y avoir un club résident. Attendons de voir les projets et ce sera à nous de choisir le meilleur."